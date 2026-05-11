Minacce a squadra ospite.Daspo per 1 anno a tifoso Hockey femminile

L’episodio risale al novembre scorso ma quel comportamento irrazionale di un tifoso della Newco Roller Matera, che era stato bloccato per tempo mentre minacciava tecnici e giocatrici della squadra ospite del Trissino, non è passato inosservato. E alla fine un uomo di 52 anni è stato individuato e raggiunto dal divieto di accedere a manifestazioni sportive emesso dal questore di Matera. Niente violenza sugli spalti, dentro e fuori le manifestazione sportive e su questi aspetti la Polizia di Stato continua a vigilare affinché le competizioni sportive si possano svolgere in tutta normalità.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Questore dispone il DASPO nei confronti di un tifoso materano di hockey su pista femminile

Durante l’incontro casalingo della Newco Roller Matera contro il Trissino Femminile l’uomo, bloccato da uno steward, si era avvicinato profferendo gravi minacce alla panchina ospite

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha notificato un provvedimento di D.A.Spo. (Divieto di accedere a manifestazioni sportive) della durata di un anno nei confronti di un tifoso 52enne materano, a seguito dell’incontro di hockey su pista, svoltosi il 22 novembre scorso a Matera tra le compagini “Newco Roller Matera” e “Trissino Femminile”, valevole quale 2^ giornata di andata del campionato nazionale di Serie A femminile.

Durante quella gara sportiva, l’uomo si è avvicinato pericolosamente alla panchina ospite senza raggiungerla, perché trattenuto per un braccio da un addetto alla sicurezza, e ha inveito gesticolando con veemenza gravi minacce all’indirizzo dell’allenatore, due dirigenti e alcune giocatrici trissinesi.

L’uomo è stato successivamente identificato dagli agenti della Digos e denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato di minaccia aggravata.

L’esito dell’attività istruttoria svolta poi dalla Divisione Anticrimine della Questura, attesa la condotta dell’uomo, connotata da impetuosità e fervore incontrollato che avrebbe potuto facilmente degenerare con pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e per l’incolumità delle persone presenti, ha portato all’adozione della misura preventiva, a carico del soggetto, del Divieto di accedere, per un anno, all’interno di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano manifestazioni sportive del gioco dell’hockey su pista a qualsiasi livello.