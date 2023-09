Milite ignoto cittadino onorario. Lunedì 18, a Matera. consegna pergamene

Un anno, era l’ottobre del 2022, l’accoglienza del treno del milite ignoto in Valbasento e tante cittadinanze onorarie, da parte dei consiglio comunali, per quel soldato sconosciuto simbolo della guerra vinta sul Piave dal nostro Paese, dopo tante sanguinose e a volte dispendiose battaglie. E quelle celebrazioni furono l’occasione per coinvolgere gli studenti su quell’esempio importante di Unità nazionale. Lunedì 18 settembre, a Matera, l’Esercito italiano consegnerà le Pergamene ai Comuni che conferirono la cittadinanza onoraria-

COMUNICATO STAMPA

Cerimonia di consegna all’Esercito italiano delle pergamene sul conferimento della cittadinanza onoraria dei Comuni materani al Milite Ignoto.

L’Amministrazione comunale di Matera, con il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore alle Politiche giovanili, Angela Mazzone, ha organizzato per lunedì 18 settembre alle ore 10 presso la sala consiliare della Provincia di Matera, la cerimonia di consegna delle pergamene ai Comuni materani che hanno conferito la cittadinanza onoraria al milite ignoto. Oltre alla capofila Matera, saranno presenti i sindaci, o loro delegati, dei Comuni di: Montescaglioso, Montalbano Jonico, Ferrandina, Grassano, Garaguso, Irsina, Miglionico, Tricarico, Cirigliano e Craco. Alla cerimonia, moderata dall’orfano di guerra Franco Lisanti, oltre al sindaco Bennardi, con gli assessori Mazzone e Tiziana D’Oppido (Cultura), interverrà il prefetto di Matera, Sante Copponi e il comandante regionale dell’Esercito, colonnello Biagio Ferraro. Parteciperanno anche gli studenti del liceo musicale “Stigliani” di Matera, i rappresentanti cittadini delle associazioni combattentistiche e d’armi con autorità civili, militari e religiose.

Matera, 16 settembre 2023