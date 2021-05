Abbiamo visto il trailer del cortometraggio ‘’ Milano 2020’’ della Magnitudo film su youtube, https://www.youtube.com/watch?v=q0E2T_U1t9o, nato da un’idea del collega e concittadino materano Vito Salinaro, sulla esperienza davvero devastante dell’epidemia da covid nella capitale lombarda ed economica del BelPaese. E il messaggio che viene, fuori, aldilà di una storia davvero a lieto fine per il giovane Diego, resta quello di una Sanità che deve tornare pubblica con la medicina del territorio rimaneggiata, tagliata o ridimensionata in Lombardia come in Basilicata o a vantaggio del protagonismo ospedaliero. Ma spazio, ci mancherebbe, alla presenza e all’azione di stimolo e alle professionalità dei privati laddove sopperiscono o integrano carenze e attività del pubblico. Situazioni da riequilibrare, in attesa che gli impegni del Governo nazionale (con o senza Recovery Fund, fondi strutturali o altri) mettano in campo un sistema sanitario di prevenzione e cura degno di tal nome. E lo diciamo dopo aver ospitato su questo blog le note di associazioni lombarde e lucane , scese in piazza per chiedere una sanità giusta, equa, e che si faccia luce su quando accaduto in ospedali e residenze sanitarie durante la pandemia. Spetta ad altri verificare, accertare la verità e dare , in tal senso, risposte ai famigliari che hanno perso i propri cari. Di Vito Salinaro, del quale apprezziamo professionalità e intuizioni, ricordiamo il lavoro ‘’Mathera’’ per l’anno da capitale europea della cultura, l’impegno su iniziative di solidarietà o quanto profuso a Matera per la festa del quotidiano ‘’ Avvenire’’, dove lavora. Non potremo questa sera vedere su Retequattro il suo lavoro. Ma avremo, in seguito, modo di farlo. Assente giustificato, per lavoro, a seguire l’andamento della campagna vaccinale da annuncio social ‘’Astranight’’ che si concluderà alle prime luci dell’alba… Ma milanesi e materani, uniti da una ‘’M’’ e dall’amicizia per Vito Salinaro, sono invitati a guardare la tv per un bel reportage su una storia, legata al covid 19, che ha visto in trincea tanti.



DAL SITO WWW.TGGCOM24.MEDIASET.IT

https://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/su-retequattro-milano-2020-il-docufilm-sui-primi-giorni-del-covid-in-italia_31924685-202102k.shtml

Ufficio stampa

Sarà Mediaset a trasmettere sabato 8 maggio in prima serata su Retequattro “Milano 2020″, il film che ricostruisce l’inizio di un’infezione misteriosa nel capoluogo lombardo. I primi giorni di diffusione esponenziale del virus, visto attraverso le sale rianimazione dell’Ospedale Policlinico e dell’Ospedale San Raffaele, la redazione di un quotidiano milanese, la sala operative del Comando dei Carabinieri, il volontariato di Emergency e della Casa della Carità.

“Milano 2020” racconta anche la storia di Diego, 18 anni compiuti due settimane prima che in Italia esplodesse l’emergenza Covid-19. Anche se giovane e perfettamente sano, i suoi polmoni sono stati letteralmente “bruciati” dal virus. A salvarlo è stato un trapianto record effettuato al Policlinico di Milano e mai tentato prima in Italia.

Il docufilm è la cronaca in presa diretta dei 70 giorni in cui tutto è iniziato. Con immagini inedite, storie personali e tante testimonianze, tra cui quelle di Don Virginio Colmegna (Casa della Carità), Mario Nosotti (Policlinico), Marco Tarquinio (Avvenire) e Alberto Zangrillo (San Raffaele).