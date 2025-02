Migranti sono una risorsa e Matera ha ‘’buone pratiche’’ in corso

A ribadirlo, con esempi alla mano è Nicola Mario Fraccalvieri, che ci ha scritto dopo l’episodio che ha portato alla misura degli arresti domiciliari di un giovane immigrato accusato di atti osceni in pubblico. Episodio isolato, osserva l’imprenditore ( A.I.A associazione interprofessionale agenti), che invita a non generalizzare come accade con il ricorso a luoghi comuni alimentati da parte della politica del Belpaese, e a guardare piuttosto alle potenzialità inclusive dell’integrazione. Soprattutto se segue percorsi qualificati, progettualità , dignità, rispetto delle regole e cultura d’impresa. E, del resto, a leggere e a sentire della domanda di manodopera che viene dalle aziende o da piccoli imprenditori non resta che mettersi al lavoro… Fraccalvieri cita, in proposito, quanto sta facendo ormai da tempo la cooperativa sociale “Il Sicomoro” gestisce progetti di accoglienza diffusa nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), offrendo supporto abitativo e percorsi di inserimento socio-economico. Ma non va sottovalutato il Contributo dell’ Ufficio per l’Integrazione e la Cittadinanza del Comune di Matera si occupa di interventi socio-assistenziali per stranieri, facilitando l’accoglienza e il primo inserimento. Attivo anche il variegato mondo del volontariato cristiano e laico. Per l’integrazione si può e si deve fare di più, ma occorre essere in due…a cominciare dal Governo centrale, e non solo, finora poco conseguenziale nel valorizzare la risorsa migranti.



LE RIFLESSIONI DI FRACCALVIERI

Atti osceni nei luoghi pubblici a Matera: sicurezza e integrazione sotto i riflettori

Scritto da Nicola Mario Fraccalvieri (AIA Italia), imprenditore locale

Un grave episodio ha scosso la comunità di Matera: un giovane di 24 anni, di origine pakistana e residente regolarmente nella città, è stato arrestato per aver compiuto atti osceni su un autobus pubblico in presenza di minori. L’intervento tempestivo della Polizia è avvenuto grazie alla segnalazione di un controllore del servizio di trasporto urbano, che ha allertato le autorità dopo aver notato il comportamento inappropriato dell’uomo. Attualmente, il giovane si trova agli arresti domiciliari, come disposto dal Gip dopo la convalida dell’arresto.

Questo episodio solleva preoccupazioni profonde riguardo alla sicurezza nei luoghi pubblici frequentati da minori e mette in discussione l’efficacia dei processi di integrazione per i migranti. È fondamentale riconoscere che casi isolati come questo non rappresentano l’intera comunità migrante, la quale contribuisce in modo significativo al tessuto sociale ed economico della città.

A Matera, esistono numerosi progetti e iniziative volte a favorire l’integrazione dei migranti. La cooperativa sociale “Il Sicomoro” gestisce progetti di accoglienza diffusa nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), offrendo supporto abitativo e percorsi di inserimento socio-economico.



Inoltre, l’Ufficio per l’Integrazione e la Cittadinanza del Comune di Matera si occupa di interventi socio-assistenziali per stranieri, facilitando l’accoglienza e il primo inserimento.

Tuttavia, l’integrazione non può essere un processo unilaterale. È essenziale che i beneficiari di questi programmi partecipino attivamente, rispettando le leggi e i valori della comunità ospitante. Per prevenire episodi simili in futuro, è necessario implementare misure concrete, tra cui:

• Educazione civica e legale: Organizzare corsi obbligatori per i nuovi arrivati, focalizzati sui diritti, doveri e norme comportamentali vigenti in Italia.

• Supporto psicologico: Offrire servizi di consulenza per affrontare traumi o difficoltà di adattamento che possano influire sul comportamento individuale.

• Coinvolgimento comunitario: Promuovere attività che favoriscano l’interazione tra migranti e cittadini locali, costruendo relazioni basate sulla fiducia e sul rispetto reciproco.

• Monitoraggio e valutazione: Stabilire sistemi di controllo per valutare l’efficacia dei programmi di integrazione e intervenire tempestivamente in caso di criticità.

La sicurezza dei cittadini e il successo dell’integrazione dipendono dalla collaborazione tra istituzioni, organizzazioni del terzo settore e la comunità nel suo insieme. Solo attraverso un impegno condiviso è possibile costruire una società inclusiva e sicura per tutti.