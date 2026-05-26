Migranti e inclusione.Sono una opportunità. Se ne parla a Roma…

E nel luogo giusto -la Capitale dove le antenne istituzionali, a cominciare da un governo a guida sovranista, continuano a ignorare un problema ma che è anche una opportunità socio economica non solo per il nostro Paese, che continua a subire gli effetti del calo demografico con conseguenze palesi sul sistema previdenziale e produttivo, ma anche per l’Unione Europea. Gli stati generali del Consiglio nazionale delle diaspore e delle migrazioni (Conadimi) sono davvero una provocazione per cercare di orientare in porti ‘’sicuri’’ la barca o i tir dei migranti, che arrivano in Italia dalle rotte africane attraversando il Mediterraneo (con tutto quello che accade in Libia…) ma anche dalle frontiere dell’Est. Accogliere ma anche includere, formare, insegnare la lingua italiana e alla conoscenza e rispetto della Costituzione (carenza per tanti connazionali). Su questo aspetto l’Italia fa quello che riescono a fare le associazioni di volontariato. Il resto è respingimento, decreti sicurezza, centri di identificazione in Albania con lo spreco di milioni di euro che sappiamo. Eppure il nostro è un Paese dove l’emigrazione c’è sempre stata. Anzi continua. Perdiamo la risorsa migliore del nostro futuro: i giovani. Ma il Governo, l’imprenditoria non creano le condizioni per farli restare e nemmeno compensano quella emorragia con i migranti,spesso sfruttati nei campi o sui posti di lavoro e con una incidentalità ricorrente. Un paradosso, che stiamo pagando caro.Il conto è sulla collettività, grazie alla irresponsabilità di chi dovrebbe avere una visione lungimirante della Nazione.



COMUNICATO STAMPA

Tappa a Roma del percorso verso gli Stati Generali della Migrazione: il 30 maggio nella Sala del Carroccio in Campidoglio un confronto nazionale su migrazioni, diritti e lavoro.

Roma, 25 maggio 2026. Sarà la prestigiosa Sala del Carroccio, in Campidoglio, ad ospitare sabato 30 maggio, ore 9:00-14:00, l’evento nazionale su “Migrazioni, diritti e lavoro: un percorso pubblico verso gli Stati Generali”, promosso dal Consiglio Nazionale delle Diaspore e Migrazioni CONADIMI, con il patrocinio di Roma Capitale e la media partnership dell’agenzia DIRE. L’iniziativa rappresenta una tappa centrale del percorso avviato da CONADIMI dallo scorso anno verso gli Stati Generali della Migrazione in Italia: “Costruiamo insieme il futuro delle migrazioni”, questo il messaggio ispiratore di un processo partecipativo che mira a costruire una nuova visione delle politiche migratorie, più inclusiva, coerente e orientata al futuro. La scelta del Campidoglio come sede dell’evento sottolinea il ruolo di Roma Capitale come spazio simbolico e concreto di dialogo tra culture, laboratorio di convivenza e innovazione sociale.

CONADIMI è una rete di 110 associazioni del mondo della migrazione, costituita nel 2022, articolata su tutto il territorio nazionale, con circa 2.500 associati, è espressione degli oltre 5,3 milioni di cittadini di origine straniera regolarmente residenti in Italia, pari a circa il 9% della popolazione totale, secondo i dati della Caritas Italiana.

“Esponenti delle Istituzioni, esperti, rappresentanti delle diaspore e della società civile si confronteranno su uno dei temi più rilevanti per il presente e il futuro del Paese: il rapporto tra migrazioni, diritti e lavoro”, ha sottolineato Elizabeth Rijo, presidente nazionale del CONADIMI. “L’attuale Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998), modificato nel tempo attraverso numerosi interventi normativi – ha proseguito- si presenta infatti, secondo CONADIMI, fortemente frammentato, stratificato e di complessa interpretazione, rendendo difficile una governance efficace, stabile e orientata al lungo periodo. Per questo ci mettiamo a disposizione per dare il nostro contributo alla costruzione, in maniera condivisa e partecipata, di una riforma organica del sistema normativo italiano in materia migratoria, nella consapevolezza che l’attuale quadro legislativo non sia più adeguato alla complessità dei fenomeni contemporanei” .



La dislocazione degli immigrati regolari è per il 58,6% nel Nord Italia, il 24,5% nel Centro e il 16,9% nel Sud e Isole: servizi, agricoltura, edilizia, industrie manifatturiere, ristorazione, servizi alla persona, lavoro domestico sono i settori in cui il lavoro degli “stranieri” risulta di fatto essenziale, ma caratterizzato da notevole, precarietà, contratti a tempo determinato, stagionalità, part time, attività scarsamente qualificate e irregolarità diffuse. Ci sono poi i dati drammatici del caporalato e dello sfruttamento lavorativo che colpiscono in maniera significativa molti lavoratori migranti, come purtroppo la cronaca riporta. In Conferenza CONADIMI presenterà i dati aggiornati sulla condizione di lavoro degli immigrati regolari, i risultati delle analisi e studi svolti sul territorio nazionale per delineare le prospettive future verso politiche efficaci, nel quadro di una visione inclusiva e partecipativa, nell’interesse dello sviluppo armonico della società.



Sarà Elizabeth Rijo ad aprire i lavori, coordinati dalla giornalista Carmìna Conte. Seguiranno i saluti istituzionali con il Sindaco del Comune di Roma Capitale, Prof. Roberto Gualtieri, o un suo delegato, e gli interventi delle organizzazioni del territorio; quindi le relazioni di Wilna Guerrero, Portavoce CONADIMI, Presidente Associazione La Rosa Roja Puglia; Felix C.C. Adandedjan, Vicepresidente CODISARD, membro Consulta Immigrazione Regione Sardegna e Presidente Associazione Gnonu; Chief Rowland Anataechukwu Ndukuba, Presidente National Union Of All Nigerian Associations In Italy (NUNAI); Claudio Rojas, Segretario Generale CODISARD, Presidente Associazione Linker; Adjei Adjekwei, Presidente Coordinamento Diaspore Friuli Venezia Giulia; Don Felix Mahoungou Parroco di Ossi (SS); Pierandrea Setzu, avvocato penalista Foro di Cagliari, impegnato nella tutela dei diritti e libertà individuali sia a livello nazionale che internazionale; Massimiliano Barberini, avvocato Foro di Roma, esperto in diritti umani e diritto dell’immigrazione; Francesca Fazio, avvocata Foro di Oristano, esperta in diritto civile con particolare attenzione alla tutela dei diritti della persona; Michel Emi Maritato, giornalista, esperto in Geostrategia Politico-Religiosa, Diritto Islamico e Dialogo Interculturale Giurista, Economista, Accademico e Difensore dei Diritti Umani; Laura Ghiandoni, giornalista Presidente CONNECT; Khalid Abaker, Segretario Generale CIDCI, Presidente SSAW, con Voci delle Migrazioni, testimonianze e narrazioni, esperienze delle comunità migranti, storie e percorsi delle diaspore. Dibattito e conclusioni di Elizabeth Rijo.

I prossimi appuntamenti istituzionali sono previsti per il 18 giugno presso Senato della Repubblica, il 29 settembre presso la Camera dei Deputati. La Conferenza Nazionale degli Stati Generali è prevista per il 18 dicembre 2026 in location da definire

Per info. Carmìna Conte, Ufficio Stampa. Cell. 3931377616;

CONADIMI – Segreteria Nazionale

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