Migranti buone vacanze…l’hotel di Palazzo San Gervasio aprirà dopo ferragosto

Paradossale, ma è così e un’altra estate- da 40 gradi e oltre- passerà senza che i migranti possano utilizzare una struttura dignitosa come il centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio. A ricordarlo con una puntualità da cronometro svizzero, quello Lucano è fuori fase da sempre, il presidente del Cseres Pietro Simonetti che ricorda quando e chi debba tenere aperta quella struttura. ‘’ La gestione del Centro di Palazzo San Gervasio è stata affidata dalla Regione Basilicata, per un periodo di quattro anni all’ARCI- scrive Simonetti- con una clausola che fissa l’apertura dal mese di luglio fino a ottobre di ogni anno.Siamo di fronte alla violazione sistematica dei contratti di affidamento dei servizi appaltati per una precisa responsabilita’ della Regione Basilicata che deve provvedere alla attuazione degli interventi finanziati e appaltati’’. Ma il disagio per I migranti continua. Servono decisioni rapide, ma il sole batte forte e non si muove nulla.



LE RIFLESSIONI DI SIMONETTI

I migranti stagionali posso attendere che passi il Ferragosto per utilizzare i servizi del Centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio.

La Cgil organizza un convegno a Potenza per la presetazione di un ilbro sulla storia del caporalato mentre a Palazzo il Centro di accoglienza stagionali e’ ancora chiuso.Ecco una istantanea paradossale della situazione che vivono i migranti e le imprese che hanno bisogno di manodopera.Sono in corso,in netto ritardo, gli adempimenti per il fitto dei sevizi e la manutenzione del sito.II migranti possono attendere che passi il ferragosto.

La gestione del Centro di Palazzo San Gervasio è stata affidata dalla Regione Basilicata, per un periodo di quattro anni all’ARCI, con una clausola che fissa l’apertura dal mese di luglio fino a ottobre di ogni anno.Siamo di fronte alla violazione sistematica dei contratti di affidamento dei servizi appaltati per una precisa responsabilita’ della Regione Basilicata che deve provvedere alla attuazione degli interventi finanziati e appaltati.

I migrati già presenti nel Bradano .sono costretti a vivere nei tuguri.Nel Metapontino continuano gli sgomberi degli stagionali costretti a vivere in insediamenti di fortuna e sotto i ponti, senza poter usufruire del centro di accoglienza nei pressi dei luoghi di lavoro. Il Centro di 50 posti allestito a Tursi dopo i tentativi di Valsinni e Montalbano e scarsamete frequentato

Questa situazione rappresenta l’ennesima conseguenza dei ritardi e delle criticità che hanno caratterizzato l’attuazione dei progetti Su.Pr.Eme., programma che in pochi anni ha gestito in Basilicata circa 7 milioni di euro in buona parte per eventi,conferenze,formazione,consulenze,mediazione culturale,assistnza tecnica e apparati di gestione,interveti de ristrutturazione,poli sociali immaginari. Tutto questo dopo le due tragedie che hanno provocato la morte di otto lavoratori migranti impiegati nelle campagne del Metapontino.

Carente e’ il ruolo svolto dalle parti sociali e da gran parte del mondo del terzo, oggi quasi completamente silenti, salvo isolati comunicati ed eventi, a differenza di quanto avveniva negli anni passati, quando il confronto pubblico e la mobilitazione a tutela dei diritti dei lavoratori migranti erano costanti, partecipati e incisivi.



Di fronte a una situazione che continua a riproporre emergenze, ritardi e tragedie, appare quanto mai necessario recuperare quel protagonismo civile e sociale che per anni ha rappresentato un elemento fondamentale nella difesa dei diritti, della legalità e della dignità del lavoro.

Di fronte alle tragedie degli ultimi mesi e alle persistenti condizioni di sfruttamento e precarietà, il tempo delle dichiarazioni di rito appare ormai esaurito.

Servono decisioni rapide, trasparenza amministrativa e il pieno utilizzo delle risorse disponibili per garantire accoglienza dignitosa e inclusione, legalità e contrasto al caporalato a circa 50 mila lavoratori migranti residenti e non che ogni sostegono i comparti economici lucani ed il sistema scolastico.

CSERES

Pietro Simonetti

