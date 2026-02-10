Mignoli: Educare alla rete significa proteggere i nostri ragazzi

“Oltre 300 studenti -si legge in una nota- hanno partecipato oggi a un’importante iniziativa di sensibilizzazione sui temi della sicurezza in rete, del bullismo e del cyberbullismo, promossa in occasione della Giornata mondiale sulla sicurezza in rete. L’incontro è stato possibile grazie alla sinergia tra l’IPSIA Giorgi di Potenza, la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, e gli esperti dell’Di.Te., consentendo la realizzazione di un momento di confronto diretto e partecipato con le giovani generazioni. Prima della proiezione del film Ragazzaccio, si è svolto un momento di dialogo e sensibilizzazione con gli studenti sui pericoli della rete e sull’importanza di un utilizzo responsabile delle tecnologie digitali. L’iniziativa ha beneficiato del contributo degli esperti dell’Di.Te., da anni impegnata nella prevenzione delle dipendenze tecnologiche, nel contrasto al cyberbullismo e nella promozione di una cultura digitale consapevole. A rendere l’evento ancora più significativo è stato il saluto speciale di Paolo Ruffini, che ha voluto rivolgere agli studenti un messaggio forte e diretto contro ogni forma di bullismo e violenza online, sottolineando il valore del rispetto, dell’empatia e dell’ascolto.” “Educare alla rete significa proteggere i nostri ragazzi – ha dichiarato Rossana Mignoli, Garante per l’infanzia e l’adolescenza – aiutarli a riconoscere i rischi del web senza demonizzare gli strumenti digitali, ma fornendo consapevolezza, strumenti critici e capacità di scelta. La prevenzione passa dall’ascolto e da una rete educativa che lavori insieme. Momenti come questi dimostrano quanto sia fondamentale fare rete tra scuola, famiglie, istituzioni ed esperti per accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita digitale sicuro e consapevole”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.