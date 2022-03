Arriva la bella stagione e cosa c’è di più gustoso e rinfrescante di un buon gelato artigianale? Ma non tutti i coni hanno il sapore che poi ci aspettiamo, soprattutto quelli che sono sì preparati con metodo artigianale ma erogati e conservati in maniera industriale. E allora per non sprecare neanche una leccata è meglio rivolgersi ad esperti, come il Gambero Rosso, che da anni distribuisce premi solo ai migliori. Anche per il gelato vale la regola dei tre coni per il gelato dalle caratteristiche migliori. Da poco pubblicata la Guida delle migliori gelaterie d’Italia 2022 dove ecco spiccare, con grande orgoglio anche la Basilicata con Officine del gusto a Pignola dove Luigi Buonansegna ama organizzare dimostrazioni pratiche, spiegare ai clienti il processo produttivo mentre è al lavoro e poi concludere con un assaggio: il modo migliore per raccontare il prodotto.

La guida è stata presentata al Sigep di Rimini. E adesso non ci resta che assaggiare, naturalmente non prima aver consultato la guida delle migliori gelaterie d’Italia https://www.gamberorosso.it/notizie/guida-gelaterie-ditalia-2022-del-gambero-rosso-tutti-i-premi/