Migliorata la viabilità in contrada Casinello di Pisticci

“Sono terminati i lavori di rifacimento del manto stradale in contrada Casinello, piccolo centro abitato del Comune di Pisticci vicino alla strada statale 106 Jonica.” Lo si legge in una nota del Comune che così prosegue: “I lavori, arrivati dopo anni di incuria, hanno interessato oltre due chilometri di strade ed erano parte del programma elettorale dell’Amministrazione Albano. L’intervento è costato 140mila euro ed è stato finanziato con i fondi PSR (Programmi di Sviluppo rurale). In contrada Casinello sarà attivata anche la fermata bus della linea interregionale InterSaj, che serve molti utenti pisticcesi e, insieme a una viabilità migliorata e più sicura, potrebbe innescare ricadute positive sul borgo.”

“Il nostro obiettivo è reperire altre risorse per potenziare la rete stradale sul territorio”, ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Rocco Negro, “chiederemo alla Regione di poter usufruire del ribasso di circa 40mila euro per migliorare ulteriormente la viabilità e per intervenire anche sulle zone non toccate da questo intervento. Questo miglioramento infrastrutturale è stato anche il frutto di una stretta collaborazione con l’Ufficio tecnico e con Coldiretti: ringrazio il dirigente Rocco Di Leo, l’architetto Nicola Coriglione e il geometra Nicola Viaggiani, e anche l’avvocato Leonardo Galeazzo di Coldiretti Pisticci”.