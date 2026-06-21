Miglionico(MT): dopo oltre trent’anni approvato il nuovo Regolamento Urbanistico

Nella seduta consiliare del 19 Giugno, il Consiglio Comunale di Miglionico ha approvato in via definitiva il nuovo Regolamento Urbanistico (RU). “Si tratta di un traguardo storico -si legge in una nota dell’amministrazione cittadina- per l’intera comunità: il comune attendeva la definizione e l’adozione di questo fondamentale strumento di pianificazione da oltre trent’anni. L’iter ha avuto una svolta con l’insediamento dell’Amministrazione Traietta e la nuova pianificatrice Arch.Rossella Nicoletti. L’Amministrazione Comunale, insieme al circolo del Partito Democratico e al gruppo politico di maggioranza “Miglionico in Comune”, esprimono il proprio plauso e la massima soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo programmatico che cambierà il volto e il futuro del paese. Nuove opportunità: aree edificabili e Zona PIP. Il nuovo Regolamento Urbanistico non è un semplice atto burocratico, ma un vero e proprio motore di sviluppo economico e sociale. Il piano approvato prende atto dell’esistente e ridisegna il territorio in un’ottica di sostenibilità, certezza del diritto e valorizzazione delle risorse locali. Viene finalmente data una risposta chiara e trasparente ai bisogni abitativi dei cittadini, definendo criteri certi per lo sviluppo residenziale e ponendo fine a decenni di incertezze e vincoli paralizzanti. Lo strumento è riuscito a dare risposte anche alla zona artigianale e nuovo impulso alle imprese del territorio, creando così nuove opportunità occupazionali per i nostri giovani.” “Un ringraziamento speciale va a tutta la cittadinanza e, in particolare, ai privati cittadini e ai tecnici che hanno partecipato attivamente alla fase di consultazione. Le loro osservazioni, presentate e valutate rigorosamente secondo i criteri della Legge Regionale n. 23/1999, hanno permesso di migliorare lo strumento urbanistico, rendendolo aderente alle reali dinamiche e necessità del tessuto sociale miglionichese. È la dimostrazione che quando le istituzioni e i cittadini collaborano nel perimetro della legalità e della trasparenza, si generano i risultati migliori per la collettività. Questo Regolamento Urbanistico rappresenta il nostro manifesto politico e sociale per il futuro di Miglionico», dichiarano congiuntamente l’Amministrazione, il PD e “Miglionico in Comune“, aggiungendo: “Pianificare il territorio oggi significa dare una risposta concreta alla piaga della denatalità e dell’emigrazione. Vogliamo che i nostri giovani, le giovani coppie e gli imprenditori abbiano le condizioni strutturali per scommettere su questo territorio. Questo piano è un argine allo spopolamento, un’infrastruttura ideale che difende e rivendica il diritto a restare nel proprio paese d’origine, trovando qui le condizioni per vivere, lavorare e formare una famiglia. Con l’approvazione di ieri si chiude una lunghissima stagione di attesa e si apre un nuovo capitolo di crescita ordinata, moderna e sostenibile per Miglionico. Il prossimo passo sarà l’approvazione del piano strutturato che aiuterà la costruzione dell’Area Urbana Matera.”

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