Miglionico: Valeria Marini all’evento moda per i 40 anni di attività di Maria Simonetti Atelier

Quarant’anni e non sentirli. Il segreto? Passione, passione passione, come quella che Maria Simonetti mette quotidianamente nel suo atelier e nelle sue creazioni di alta moda e pret a porter. Un esempio per il paese di Miglionico, suo paese di nascita, e per tutto il sud Italia, spesso penalizzato dalle poche opportunità.

Secondo il V report di Unioncamere sull’imprenditoria femminile presentato a luglio 2022, in Italia le imprese guidate da donne sono 1 milione e 342 mila, pari al 22% di un totale di 6 milioni di imprese sul territorio nazionale. Le imprese femminili sono cresciute fortemente negli ultimi anni: contribuendo al 75% di tutte le nuove imprese costituite sul territorio italiano. Ecco, Maria Simonetti Atelier è una di quelle imprese che nonostante tutto ce l’ha fatta. E per festeggiare i suoi primi 40 anni nel modo più consono e come solo lei sa fare il 5 agosto alle ore 21.00 si terrà a Miglionico nel castello del Malconsiglio l’evento moda più atteso dell’anno. Tra cultura, moda e spettacolo sfileranno gli abiti della maison Antonio Notaro, Valeria Marini, Gattinoni, Gai Mattiolo, Cavalli e tanti altri.

Special guest Valeria Marini, avvolta da un’atmosfera medievale, ma non mancheranno i figuranti con abiti d’epoca. Presenta la serata la giornalista Maria Giovanna Labruna.

Tanti gli ospiti tra personalità della politica locale, sociale e diversi artisti.

Un team tutto al femminile a partire dalle hair-stylist Alessia Ferro, Ana Bobaru e il suo staff, la make-up artist Mariateresa Mileo e il suo team.

A immortalare la serata il fotografo Massimo Ruvio.