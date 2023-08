Miglionico, un successo la prima tappa del progetto “On the Road

La via del successo, buona la prima! Il progetto, he ha l’obiettivo principale di contrastare il fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico nonché offrire opportunità di crescita personale e professionale ai giovani talenti residenti nei paesi della provincia di Matera, ha celebrato a Miglionico la prima tappa alla presenza del prof. Vincenzo Schettino de “la fisica che piace!”, che si è congratulato con gli enti attuatori del progetto per aver messo in piedi questa meravigliosa iniziativa a favore dei giovani che hanno lasciato la scuola, che non lavorano e che non svolgono nessuna attività formativa.

Grazie al sostegno finanziario fornito dal Fondo Sociale Europeo e all’impegno dei partner coinvolti, il progetto, che annovera quali partner anche la Cooperativa Sociale Pippo’s House, l’Associazione di Promozione Sociale OmniaMentis, la Fondazione Zetema Ombre Meridiane e l’Ente di Formazione Pantarei Srl, durante la prima tappa ha fornito ai partecipanti tutte le informazioni per l’accesso ai programmi di formazione e di mentorship altamente qualificati, progettati per sviluppare competenze chiave e abilità trasversali necessarie per affrontare le sfide dell’ambiente professionale o intraprendere il percorso dell’imprenditoria e in taluni casi per rientrare nel mondo scolastico e terminare gli studi per il conseguimento della maturità.

“Il successo della prima tappa di ‘On the Road: La Via del Successo” è un chiaro segno dell’efficacia di iniziative mirate a investire nelle capacità e nelle aspirazioni dei giovani. Siamo orgogliosi di essere capofila in un progetto così significativo e promettente, che offre opportunità concrete per il futuro dei giovani della nostra provincia e soprattutto perché crea condizioni concrete per contrastare il fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico”, ha dichiarato Piero Marrese Presidente della Provincia di Matera.

Tra le attività di maggior rilievo il progetto prevede nei prossimi mesi una serie di workshop interattivi, seminari e conferenze, condotti da esperti nel campo del coaching e dell’orientamento professionale: si tratta di eventi finalizzati a stimolare la creatività e a incoraggiare lo spirito d’iniziativa tra i partecipanti, per porre le basi per la creazione di nuove realtà imprenditoriali o professionali, insieme a preziose opportunità di networking che permetteranno ai giovani di interagire con professionisti affermati e figure di riferimento nel loro settore d’interesse. Connessioni, queste, che potranno aprire le porte verso collaborazioni e progetti futuri, ampliando così le prospettive di studio o lavorative dei partecipanti.

I risultati positivi ottenuti durante la prima tappa dimostrano il valore di investire nell’istruzione, nella formazione e nell’empowerment dei giovani. “On the Road: La Via del Successo” continua a sostenere la crescita di talenti promettenti, contribuendo così a costruire una generazione di cittadini preparati a raggiungere il successo personale e professionale.

La seconda tappa e terza tappa sono previste, rispettivamente, per il 3 agosto sul lungomare di Metaponto di Bernalda e il 7 agosto a Grassano.