Microcredito: uno strumento da riproporre per Confesercenti

Non avevamo dubbi che il Fondo del microcredito operativo in Basilicata desse i suoi frutti. E’ il commento di Angela Martino Presidente della Confesercenti di Matera dopo aver appreso, in questi giorni, i dati divulgati dall’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata alquanto positivi per lo sviluppo e la crescita delle imprese. Da sempre la Confesercenti materana ha indicato il microcredito come strumento finanziario agevolato per le imprese, certo e a costo zero; inoltre con il sistema rotativo attuato garantisce sempre, per la Regione Basilicata, il rientro del capitale. E’ questo, prosegue la Presidente Martino, il sistema finanziario su cui puntare perché è molto utile per le imprese, di facile accesso e permette di far fronte alla quotidianità delle spese; in molti casi potrebbe sostituire il fondo perduto che non sempre risulta, per le imprese, di facile accesso. L’auspicio, conclude Angela Martino è che la Regione Basilicata lo rafforzi e magari lo renda strumento accessibile a tutti soprattutto in questo momento economico difficile.

