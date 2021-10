Il mondo della liquoristica incontra quello dell’arte per dar vita ad una nuova collezione di bottiglie ispirate alle opere di due importanti artisti italiani, Michele Volpicella e Antonio Poe, con due special edition del celebre Amaro Lucano.

Amaro Lucano Volpicella è la nuova bottiglia che si ispira all’opera Grandezza di Ricordi Storici dell’artista e pittore contemporaneo Michele Volpicella. Un omaggio alla terra lucana di Matera, raffigurata nelle sue diverse sfaccettature cromatiche nell’opera tratta da Nothing is there by chance.

In questa meravigliosa opera, nel bianco dominante della città plurimillenaria di Matera, la patria del nostro Amaro, il colore diventa rappresentazione tangibile della vita che ne ha attraversato, e ne attraversa ancora, case, vicoli, cortili e terrazze. Una scenografia che trascende la realtà e si fa metafisica.

Amaro Lucano Murales è invece dedicata al murales che lo street artist Antonio Poe ha realizzato nell’area esterna di Essenza Lucano, lo spazio espositivo dedicato alle origini di Amaro Lucano e della famiglia Vena. Progetto Essenza è il percorso artistico che ha visto protagonista l’azienda e Poe per tradurre in immagini la storia di Lucano 1894, così radicata nei vissuti di ogni pisticcese. L’ispirazione è quella di una geometria irrazionale che coinvolge e stravolge ogni elemento storico, rispettandone il marchio, specchio di una tradizione locale conosciuta ormai in tutto il mondo.

Entrambe le special edition sono ora disponibili presso l’e-commerce aziendale https://shop.amarolucano.it/, negli store La Bottega Lucano a Matera e all’interno dello spazio espositivo Essenza Lucano.

Alla collezione si aggiunge anche lo special pack che ogni anno l’azienda realizza in occasione delle festività natalizie, la Lucano Christmas edition, disponibile a partire da novembre. La nuova bottiglia veste i colori caldi e avvolgenti tipici del Natale, con l’immancabile Pacchiana in versione natalizia, simbolo delle femminilità lucana e della vicinanza dell’azienda al suo territorio.