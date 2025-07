Michele Miglionico ospite alla chiusura della seconda edizione di Rome Fashion Show # Haute Couture

La seconda edizione di Rome Fashion Show # Haute Couture, andata in scena presso il Salone delle Colonne dell’EUR – Roma, ha visto la partecipazione dello stilista Michele Miglionico, che ha presentato la sua nuova collezione di Alta Moda per l’inverno 2025 portando in passerella 18 outfit per il giorno, cocktail e sera.

Ispirata alla couture degli anni ’80, la collezione reinterpreta volumi e linee in chiave contemporanea, alternando caban con pantaloni in taffetà croccante e gonne ricamate al di sopra del ginocchio.

Per la sera, mussole e georgette di seta lavorate con fili di lurex dorato fil coupé, mentre il pizzo di lana – omaggio alle radici lucane dello stilista – dona un’intensità materica unica. La palette cromatica è ispirata dai colori di Marrakech: il rosso intenso della sabbia e dei tramonti, l’oro brillante dei monili artigianali e il verde vibrante delle spezie.

Protagonisti e ospiti d’eccezione

Accanto a Michele Miglionico, erano presenti con le loro collezioni: ALV by Alviero Martini, Franco Ciambella, Gianni Sapone, Gabriele Fiorucci Bucciarelli e Nino Lettieri.

La manifestazione, organizzata dal Direttore Artistico Steven G. Torrisi e da Massimiliano Infantino, ha registrato oltre 650 presenze tra addetti ai lavori, pubblico e celebrities.

La kermesse è stata condotta dalla modella e volto di Temptation Island, Raffaella Liguori, e ha visto la presenza di Regina Schrecker, Loredana Cannata, Francesca Ceci, Cecilia Capriotti, Jane Alexander, Fanny Cadeo con la figlia Carol, Scialpi, Valerio Palma (Temptation Island 2024), Metis Di Meo, Nadia Mayer (Casa a Prima Vista), Valeria Oppenheimer, Marco Scorza (Camper e BellaMa’), Cristiana Ciacci

(figlia di Little Tony), Elda Alvigini, Cinzia Susino, Andrea Bonella, Francesco Falabella, Caterina Boccardi con la figlia, Sofia Della Ferrara e Antonella Salvucci.

Patrocini e diretta mondiale

Rome Fashion Show # Haute Couture ha ricevuto il patrocinio di CONFIINE – Confederazione Imprenditori Italiani in Europa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Lazio, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Fondazione Campagna Amica, Fondazione UniVerde, Coldiretti Donne e Terranostra – Agriturismo e Ambiente.

L’evento è stato trasmesso in diretta mondiale su MR TV Models Runway.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.