Torna in Basilicata Michele Campanaro, alla guida della Prefettura di Potenza, subentrando a Nunziato Vardè designato alla guida della Prefettura di Trieste e con le funzioni di commissario per la Regione Friuli Venezia Giulia. Alla guida della Prefettura di Ferrara andrà il prefetto di Matera Rinaldo Argentieri. Un ritorno nella nostra terra, per il neo prefetto, da dove era partito 15 anni fa, nella sua Matera, dove aveva avuto modo di fare esperienza in Prefettura come capo di gabinetto nel 1990 e successivamente chiamato a ricoprire vari incarichi da Trieste a Caserta a Ferrara, sede che ha guidato fino alla recente nomina in una Basilicata dalle tante potenzialità, ma dai tanti problemi aggravati dall’emigrazione, dallo spopolamento e da questioni ambientali che destano ancora perplessità. A Michele Campanaro, funzionario dello Stato, preparato, capace e tenace gli auguri di buon lavoro.

LA BIOGRAFIA

Nato a Matera il 17 marzo 1962, è coniugato ed ha una figlia.

Laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti e plauso accademico, è abilitato all’esercizio della professione forense. Ha, inoltre, conseguito un Master in “Cittadinanza europea e amministrazioni pubbliche” e un Master di II livello in “Management pubblico”.

Entrato in carriera nel settembre 1990, è stato assegnato alla Prefettura di Matera ove, dopo diversi incarichi, è stato nominato Capo di Gabinetto.

Viene promosso alla qualifica di Viceprefetto dal 1° gennaio 2005.

Da settembre 2006, è assegnato alla Prefettura di Treviso, ove assume l’incarico di Capo di Gabinetto, reggendo anche l’Area I “Ordine e Sicurezza Pubblica”.

Con decorrenza da marzo 2010, è assegnato alla Prefettura di Taranto con l’incarico di Viceprefetto Vicario, assumendo in aggiunta, da ottobre 2011, la reggenza dell’Area II “Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali”.

Da gennaio 2012, è assegnato alla Prefettura di Caserta con l’incarico di Viceprefetto Vicario, incarico che ricopre sino a febbraio del 2017 quando, con decreto del Ministro dell’Interno, è collocato in posizione di disponibilità ai sensi dell’art. 12, comma 2 bis del D. Lgs. n. 139/2000, per assumere le funzioni di “Incaricato con compiti di impulso e raccordo al fine di realizzare una migliore attività di supporto alle Prefetture – U.T.G. con gli enti locali e con le istituzioni interessate per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti dolosi in regione Campania”.

Il 2 novembre 2017 è nominato Prefetto e destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Ferrara, a decorrere dal 20 novembre 2017.

Nel corso della carriera, ha ricoperto incarichi commissariali presso: l’Amministrazione provinciale di Matera, la Comunità Montana “Basso Sinni” (MT), i Comuni di Aliano (MT), Irsina (MT), Pisticci (MT), Tursi (MT), Mogliano Veneto (TV), Silea (TV), Martina Franca (TA), Aversa (CE), Casapesenna (CE), San Cipriano d’Aversa (CE), San Nicola la Strada (CE), Santa Maria Capua Vetere (CE) e Torre del Greco (NA).

Ha, inoltre, presieduto la Commissione d’indagine per l’accertamento di condizionamenti mafiosi presso il Comune di Montalbano Jonico (MT), successivamente sciolto ai sensi dell’art. 15 bis della L. n. 55/1990.

Ha ricoperto, nel 2011, l’incarico di Soggetto attuatore ex O.P.C.M. nr. 3924/2011 e nr.3933/2011 per la gestione della struttura temporanea di accoglienza di Manduria (Ta), allestita per fronteggiare l’emergenza umanitaria in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini del Nord Africa. Struttura temporanea riconosciuta di strategica rilevanza sul piano nazionale, che ha ospitato, nel periodo emergenziale, oltre 12.000 richiedenti asilo.

Ha svolto accertamenti istruttori presso enti locali su delega della Corte dei Conti, nonché numerosi incarichi di commissario ad acta per conto di diversi Tribunali Amministrativi Regionali.

E’ stato presidente delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali di Rotondella (MT), Pisticci (MT) e Conegliano (TV), nonché componente delle Commissioni Elettorali Circondariali di Matera e Treviso e presidente delle Commissioni Elettorali Circondariali di Taranto e di Caserta.

Relatore in numerosi convegni su svariate tematiche di competenza dell’Amministrazione dell’Interno, è iscritto all’albo docenti della ex S.S.A.I., svolgendo docenze in corsi di aggiornamento professionale per il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno.