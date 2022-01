Se i due grandi artisti del passato, Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci, li avessero visti dietro al bancone a perdere tempo…. li avrebbero mandati subito a bottega. Nelle loro, naturalmente, con l’obbligo di affrescare di ironia i muri di via Giambattista Pentasuglia e via Francesco Paolo Volpe. E, certamente, ne avrebbero tirati fuori soggetti della vita di tutti i giorni della loro Matera, nel solco di una amicizia di lunga data come racconta in un ricordo Sergio Laterza, che condivideva con Michelangelo Pentasuglia la comune passione per l’arte. Un tocco di colore che resterà nei loro cuori per sempre…

“Eravamo molto amici- ricorda Sergio Laterza.Lui aveva il laboratorio in via Volpe ed io in via Pentasuglia, tutte le mattine ci passavo davanti e molto spesso entravo per sfotterlo. Michelangelo! Chi è? Rispondeva da dietro bottega, sono io Leonardo, ah sei tu sfottente. Che fai ora? mi chiedeva, ed io, sto imparando a fare la cartapesta, voglio fare il carro, tu sei bravo riusciresti bene. Ma chi te lo fa fare? Monsignore rispondevo io.. perchè lo conosci? No non lo conosco, me lo devi presentare tu,..ve vlosc ve! Ed io, ciao bello!

LA TAVOLOZZA DI PENTASUGLIA