Miccolis introduce il congedo mestruale retribuito

Evolvere il modello di trasporto pubblico partendo dal valore delle persone. È questo l’obiettivo di Miccolis S.p.A. Società Benefit che annuncia l’introduzione del congedo mestruale retribuito per tutte le proprie lavoratrici, frutto di un’intesa d’avanguardia siglata con le segreterie di Filt CGIL, Fit CISL, UIL Trasporti, FAISA CISAL e UGL FNA. L’iniziativa, che entra nel vivo in questo mese di aprile, non è solo una misura di welfare, ma una risposta concreta alle esigenze di salute e sicurezza sul lavoro in un settore, quello della mobilità, caratterizzato da ritmi e responsabilità elevati. Un accordo storico con i sindacati che tutela la salute e l’organizzazione del lavoro, posizionando l’azienda pugliese tra i pionieri del welfare inclusivo in Italia.

A differenza di modelli puramente simbolici, l’accordo di Miccolis punta sulla sostenibilità organizzativa con una tutela economica totale: fino a 24 giorni annui (2 al mese) di congedo retribuito al 100%, senza intaccare ferie o permessi (ROL). L’azienda ha scelto la strada della semplificazione burocratica e della fiducia, richiedendo un solo certificato medico annuale, eliminando l’onere di documentazione per ogni singola assenza. Maggiore efficienza operativa, poiché la misura è stata integrata in un piano di monitoraggio congiunto con i sindacati per garantire che il benessere delle lavoratrici si traduca in una maggiore qualità del servizio, senza alcun impatto sulla regolarità delle corse.

“Essere una Società Benefit significa assumersi la responsabilità dell’impatto sociale che generiamo”, dichiara Aurelia Miccolis, Direttore Generale. “Il congedo mestruale non è un privilegio, ma un atto di equità che riconosce una condizione biologica specifica. Abbattendo questo tabù, creiamo un ambiente di lavoro dove la persona è rispettata nella sua interezza. Siamo convinti che un’azienda che si prende cura della propria comunità interna offra un servizio migliore ai cittadini”.

Giusy Caforio, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, aggiunge “in un lavoro che richiede massima soglia di attenzione come la guida e la gestione del trasporto, la salute fisica e il comfort psicologico sono fattori di sicurezza primaria. Questa misura previene lo stress correlato al lavoro e valorizza la professionalità femminile nel nostro settore”.

Con questo accordo, Miccolis S.p.A. si conferma tra le primissime realtà nel settore del Trasporto Pubblico Locale (TPL) in Italia, e la prima tra Puglia e Basilicata, a formalizzare questo diritto. L’iniziativa apre una nuova strada per l’innovazione dei modelli contrattuali nei servizi pubblici essenziali, dimostrando che la parità di genere sostanziale passa da scelte coraggiose e condivise con le parti sociali.

Nata in Puglia, con radici nella mobilità locale anche in Basilicata, Miccolis dimostra che innovazione contrattuale e servizio pubblico non sono concetti incompatibili. Al contrario: un’azienda che si prende cura delle proprie persone eroga un servizio migliore ai cittadini. La sfida ora è che questo non resti un caso isolato ma diventi il nuovo standard per il settore.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.