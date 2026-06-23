Mi sun Alpin e me piase el vin…A Matera raduno penne nere 2028!

Quel ”non hai vinto ritenta”, che compariva negli incarti di chewing gum ( la cigomma per quanti preferiscono la traduzione in italiano)non ha fatto rinunciare, anzi, i soci dell’Ana dal presentare una nuova candidatura perché Matera possa ospitare e per tutto il Sud il raduno delle penne nere nel 2028. Del resto, impegno a parte dei soci guidati da Vito Giasi, vicepresidente della sezione Bari-Puglia-Basilicata dell’Associazione nazionale alpini (Ana) e capogruppo Alpini di Matera, la Città dei Sassi sarebbe senz’altro ben lieta di una investitura che,però, deve fare i conti con Verona che è la sede del Vinitaly. Ma Matera quanto a tradizione vitivinicola con la tradizione delle cantine, i ciddari dei rioni Sassi, e la doc dei suoi vini un brindisi al successo lo sta già facendo. E la cartolina realizzata da Franco Vitulli, con l’intelligenza artificiale, dimostra che quel visitatore di tanti anni fa dalle nostre parti si è trovato bene con bicchiere e n’ trif’l,un bottiglione di primitivo che metterà allegria per il radino.



Il 30 giugno l’ufficializzazione della candidatura e a novembre la scelta,che Matera condivide con Bari. Ma sono entrambe le città e le Regioni che attendono fiduciose. Del resto sono passati 30 anni buoni dal raduno in terra di Puglia. Il sindaco di Matera in una dichiarazione rilasciata all’Ansa (noi al contrario di altri abituati al copia e incolla citiamo sempre la fonte)

https://www.ansa.it/basilicata/notizie/2026/06/18/adunata-alpini-2028-nicoletti-disponibilita-totale-di-matera_dcbc740d-419a-4416-8314-c95cc9c6d772.html ha garantito tutto il sostegno affinché il progetto si concretizzi. Naturalmente calici al cielo per il raduno degli alpini 2028.

