“Mi sento solo, ci vedete massacrare, senza riuscire a fermare questo sterminio”. Video.

“Immaginate di stare affogando in una piscina circondata da decine di bagnini. Immaginate che nessuno di questi bagnini, vedendovi affogare, si tuffi per salvarvi. Non preferireste affogare senza essere visti? Ora noi ci sentiamo così. Prima pensavamo “Non ci vedono, non sanno cosa ci stanno facendo, se vedessero interverrebbero, dobbiamo fare riprese con i nostri telefoni, documentare questo massacro, riprendere i corpi dei bambini dilaniati dalle bombe, così tutti sapranno”. Ora però sappiamo che sapete. Migliaia di video circolano nel mondo. Tutti avete visto. Nessuno interviene. Per la prima volta penso che sarebbe meglio se nessuno ci vedesse. Meglio se fossimo lasciati soli. Sarebbe meno doloroso che questo nostro venire massacrati davanti ai vostri occhi, milioni di occhi, mentre nessuno di voi riesce a fermare questo sterminio.” Sono le parole lancinanti, dolorose e atroci che questo ragazzo palestinese arriva a dire rassegnato di fronte ad un mondo cosiddetto civile, che sta a guardare il loro massacro, in un silenzio drammaticamente complice. Un pugno nello stomaco che dovrebbe interrogare le coscienze di ognuno. Noi semplici cittadini. Considerato che i governanti e la politica in genere, tranne eccezioni, non assume iniziative all’ltezza della tragedia che si sta consumando.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.