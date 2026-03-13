MFRR su libertà di stampa in Italia: minacce strutturali a sicurezza giornalisti, alla indipendenza editoriale e al pluralismo dei media.

“L’ultimo rapporto di monitoraggio MFRR ha documentato 118 violazioni della libertà di stampa in Italia nel 2025. I casi registrati dal report MFRR includono aggressioni fisiche, molestie legali, gravi casi di spionaggio informatico e l’attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Questa tendenza – dicono gli esponenti di MFRR – segnala l’esistenza di minacce strutturali alla sicurezza dei giornalisti, all’indipendenza editoriale e al pluralismo dei media in Italia.” E proprio per valutare i principali sviluppi che influenzano la libertà di stampa e dei media in Italia e sollecitare l’attuazione di riforme cruciali, sono stati i temi della missione del consorzio Media Freedom Rapid Response (MFRR) svoltasi a Roma il 9 e 10 marzo. I risultati sono stati presentati nel corso della conferenza stampa svoltasi presso la sede del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti dalla delegazione composta da Renate Schroeder – European Federation of Journalists; Jamie Wiseman – International Press Institute; Elena Rodina – European Centre for Press and Media Freedom; Sielke Kelner – Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa; Flutura Kusari – European Centre for Press and Media Freedom; Dimitri Bettoni – Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa e l’avvocato Marco Meo. “La missione -si legge nel resoconto dell’incontro- si è concentrata su quattro temi principali: la riforma dell’emittente pubblica Rai e la sua conformità il regolamento europeo sulla libertà dei media (EMFA); il recepimento della direttiva UE Anti-SLAPP e la riforma in materia di diffamazione; aggressioni, minacce digitali e l’uso della sorveglianza contro i giornalisti, con riferimento al caso Paragon; concentrazione del mercato dei media, vendita GEDI e la sua compatibilità con l’EMFA.” Alla conferenza stampa ha partecipato la segretaria nazionale dell’Ordine Paola Spadari che “ha illustrato le recenti iniziative del Consiglio nazionale sugli stessi argomenti, a partire dall’incontro con il Presidente della Repubblica e quelli con i presidenti di Camera e Senato nonché l’evento a Montecitorio del 5 marzo.” I componenti dell’MFRR hanno riportato i diversi incontri che hanno avuto, in particolare con la presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza della Rai e con la segreteria tecnica del Ministero della Giustizia. “Purtroppo – hanno sottolineato – non sono stati ricevuti da alcun esponente del governo nonostante le richieste inoltrate.” Detto questo, detto tutto…avrebbe detto Totò! Ma c’è poco da ridere! Perchè se la libertà di stampa, così come la magistratura, viene vista come un fastidio da neutralizzare e non -invece- come pilastro della democrazia repubblicana da tutelare…la deriva è chiara verso dove.

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