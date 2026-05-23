Metti un P.U.C nel sociale. Policoro avvia al lavoro

Nel recente passato si chiamavano lavori socialmente utili, con la gemmazione inclusiva delle cooperative di tipo ”B” e consentivano di dare una risposta, sia pure limitata e temporanea, a quella domanda di lavoro che veniva e continua ad arrivare alle fasce deboli e disagiate.A Policoro hanno attivato i ”Progetti utili alla collettività ” e come mostrano le fotografie diffuse dall’ufficio stampa hanno trovato applicazione a sostegno delle squadre comunali che opera nei servizi di manutenzione del verde e dell’arredo urbano, in particolare. I progetti, come ha ricordato l’assessore al ramo Cinzia Mastronardi, I progetti, oltre al sostentamento economico, diventano autentica opportunità, per rafforzare il senso di responsabilità civica e di appartenenza al proprio territorio, offrendo al contempo la possibilità di rimettersi in gioco attraverso un servizio concreto alla comunità. Buone pratiche che possono essere replicate anche in altri centri del Metapontino, dove è stata avviata una rete, anche in altri Comuni della Basilicata.



COMUNICATO STAMPA

Avviati i “Progetti Utili alla Collettività dell’Assegno di Inclusione”. L’assessore Cinzia Mastronardi: «Non solo assistenzialismo, ma senso di responsabilità civica e di appartenenza al territorio».

Si chiamano “Progetti Utili alla Collettività”, noti come Puc, le iniziative di volontariato e impegno sociale obbligatorie per i percettori di Misure di sostegno nazionali, come l’Assegno di inclusione, da svolgersi nel proprio comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, incrementabili fino a 16. Anche Policoro ha avviato i progetti, prevedendo un sostegno operativo alla squadra di operai comunali per la pulizia degli spazi verdi e il decoro urbano, attraverso l’apporto degli attuali beneficiari delle nuove misure di sostegno al reddito Adi e Sfl (Supporto formazione lavoro). Le attività sono coordinate dagli uffici dell’Ambito territoriale sociale “Metapontino Collina materana” nel Patto di inclusione sociale (Pais) con le équipe multidisciplinari territoriali, e del Patto di servizio con il Centro per l’impiego, attraverso l’acquisto di strumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale.



Soddisfatto il sindaco, Enrico Bianco: «E’ un’iniziativa di grande valenza sociale -ha commentato- perché da un lato si dà un aiuto concreto a persone bisognose, dall’altro si rende utile per la comunità una misura di sostegno al reddito». «Oltre a un obbligo per il mantenimento dei requisiti –spiega l’assessore alle Politiche sociali, Cinzia Mastronardi – i Puc rappresentano un’occasione di crescita per i beneficiari e la collettività. I progetti, infatti, non si riducono a una semplice condizione per mantenere il sussidio economico, ma diventano autentica opportunità, per rafforzare il senso di responsabilità civica e di appartenenza al proprio territorio, offrendo al contempo la possibilità di rimettersi in gioco attraverso un servizio concreto alla comunità. Un ringraziamento particolare –conclude Mastronardi– va ai beneficiari, agli operai dell’ente e agli uffici, che a vario titolo contribuiscono alla buona riuscita dell’iniziativa».

Policoro, 23 maggio 2026

Ufficio stampa

Antonio Corrado

3923538639