Come? Quando fate la spesa ricordatevi oltre che della vostra dispensa anche di quella spesso vuota delle persone indigenti, italiane e straniere, affidate alla solidarietà della mensa della parrocchia di San Rocco , gestita da don Angelo Tataranni e da volontari. E allora un banco alimentare, per la raccolta straordinaria di cibo ma anche di tutto quello che occorre per i piccoli), è quello che si può fare per portare in tavola la solidarietà. Avis e don Angelo hanno avviato sabato 15 gennaio, a Matera, presso i supermercati Coop di via Enrico Mattei e di Recinto Manzoni, una attività di sensibilizzazione e di raccolta .Si suggeriscono, come riporta un volantino, olio, tonno, pomodori in scatola, biscotti, latte, pasta, riso, pannolini per neonati con tagli comprese tra la terza e la sesta misura. L’operazione naturalmente sarà ripetuta. La solidarietà non conosce pausa…come ripete Vito Cilla, medico “solidale” da sempre.