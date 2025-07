Metti in Moto il dono: evento organizzato da Fidas Basilicata

“Metti in Moto il dono” è stato lo slogan dell’evento per sensibilizzare al dono del sangue, messo in campo, anzi su strada, da Fidas Basilicata.

Un evento promosso dalla Fidas Nazionale e giunto alla sua terza edizione. Ad ogni federata Fidas il compito di organizzare la propria tappa e Fidas Basilicata anche quest’anno non ha fatto mancare il suo sostegno che , dopo la fascia jonica della prima edizione e del vulture della seconda edizione, è toccato al potentino-melandro ospitare le potenti moto e i donatori provenienti delle diverse sezioni Fidas. I circa sessanta centauri si sono dati appuntamento a Laurenzana per la partenza e dopo l’accoglienza, la tappa intermedia è stata Vaglio di Basilicata dove ad attenderli , nella centralissima piazza del paese, la presidente regionale Fidas Basilicata Isabella Cammarota e il sindaco Francesco Santonpietro. A seguire l’accoglienza è proseguita poi a Bucalettodove ad attendere i motociclisti, oltre ai volontari di Fidas Potenza, Don Luigi Sarli. Il corteo ha proseguito presso il santuario del SS Crocefisso di Brienza eretto a santuario del donatore e del volontario dove ad accoglierli il parroco don Marcello Corbisiero. Un breve momento di preghiera per benedire sia le moto che i motociclisti soffermandosi sull’importanza del dono del sangue come gesto fraterno di amore e generosità verso il prossimo. Presenti per l’Amministrazione Comunale di Brienza i consiglieri Lopardo Donatella e Mangieri Raffaele. Lo scopo dell’iniziativa oltre quello di voler trascorrere un momento fraterno tra donatori provenienti dalle diverse sezioni Fidas della Regione Basilicata anche come momento di scambio di esperienze, sottolineare il messaggio della solidarietà che passa attraverso il rispetto delle regole e in questo caso del codice della strada, perché evitare incidenti significa non dover rincorrere le emergenze sangue. Nelle parole della presidente di Fidas Basilicata Isabella Cammarota tutta la gratitudine a coloro che hanno permesso la riuscita dell’evento: “Ringrazio tutte le sezioni ospitanti per l’accoglienza nelle quattro tappe del tour, tutte le amministrazioni comunali che hanno accolto l’invito ad aderire all’iniziativa, tutti i centauri donatori e non che hanno voluto condividere fortemente il messaggio del dono anche in estate dove si registrano flessioni nelle raccolte. Un grazie particolare al Moto Club della Polizia di Stato delegazione di Potenza per la preziosa partecipazione e al Moto Club Hermanos del Cileno di Rotondella. Un sentito ringraziamento al Presidente onorario Antonio Bronzino sempre partecipe , il vice presidente Fidas Domenico Sarubbi, e Matteo Liuzzi che ha coordinato l’intera organizzazione dell’evento coadiuvato da dirigenti associativi”.

