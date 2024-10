Metro Matera al via. E per il parcheggio di Serra Rifusa Fal incontrerà il Commissario

Ad annunciarlo il direttore delle Ferrovie Appulo Lucane Matteo Colamussi nel corso della presentazione del servizio di potenziamento del servizio di ferrovia metropolitana. Serve la sottoscrizione di un contratto di servizio per l’utilizzo gratuito di un maxiparcheggi per 300 posti auto e 35 stalli per la sosta di autobus, finora parzialmente occupati da bus extraurbani. E chissà che l’incontro con il commissario straordinario prefettizio, Raffaele Ruberto, che nel corso dell’incontro con i giornalisti, si è detto disponibile tutti i problemi di Matera città turistica di importanza nazionale e internazionale. Attendiamo i risultati di un incontro che potrebbe contribuire, senz’altro, ad alleggerire il traffico veicolare di accesso alla città. Infine il servizio di metropolitana con l’attivazione di sedici nuove coppie di treni, che avranno una cadenza di 30 minuti, partito da oggi. E’ opportuno, e ci riferiamo in particolare alla popolazione studentesca, che ci sia un collegamento pedonale dal quartiere alla stazione di Serra Rifusa per la potenziale utenza a nord della città . Ricordiamo la breve l’esperienza della Prima Repubblica, giunta guidata da Francesco Saverio Acito, di una interazione tra le ex Ferrovie Calabro Lucane e l’azienda di trasporto urbano Casam. Si tentò con il biglietto unico. Altri tempi e condizioni. Oggi la metropolitana da sperimentare e usare e con l’opportunità del parcheggio gratuito. Gli orari dei nuovi servizi saranno disponibili su Applicazioni dedicate, sito web delle Fal e su materiale cartaceo.



COMUNICATO STAMPA DEL 24 OTTOBRE 2024

FAL, PRESENTATI A MATERA I NUOVI SERVIZI METROPOLITANI

Sedici nuove coppie di treni, che si aggiungono alle 18 già in servizio, per un totale di 34 coppie e, quindi, 68 collegamento al giorno che nei giorni feriali, dalle 5.30 alle 23, con cadenza in media ogni 30 minuti, effettueranno 5 fermate sui 10 chilometri di estensione della linea ferroviaria in città (Matera Sud, Matera Centrale, Matera Villa Longo, Matera Serra Rifusa, Venusio); una fermata ferroviaria, una di autobus ed un parcheggio di scambio gratuito da 300 posti auto. Sono i numeri del nuovo servizio ferroviario metropolitano che è partito oggi a Matera (il 7 ottobre scorso a Potenza) nell’ambito degli accordi tra Fal e Regione Basilicata per garantire ai cittadini di Matera una vera e propria metropolitana di superficie e all’intera Basilicata una mobilità moderna, efficiente, sostenibile. In Basilicata Fal ha completamente rinnovato il parco mezzi che, ad oggi, è tra i più giovani d’Italia con un’età media di 9 anni; tutti i treni sono accessibili a persone con ridotte capacità motorie, anche con carrozzina. Anche tutte le stazioni materane, recentemente ristrutturate, sono state rese accessibili, moderne e ‘green’, dotate di tornelli, monitor informativi per gli utenti, wi-fi gratuito, pannelli solari, luci a led. I nuovi servizi metropolitani sono stati presentati in una conferenza stampa all’interno del Terminal di Serra Rifusa, dal Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza; dal Direttore Generale, Matteo Colamussi; dal Vicepresidente ed Assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.



“Sono molto orgoglioso di presentare un altro importante risultato del lavoro di questo Cda, del Direttore Generale, del management e di tutti i dipendenti di questa Azienda – ha detto il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza – L’avvio di questi nuovi servizi metropolitani oggi a Matera e dal 7 ottobre scorso a Potenza, conferma che la nostra Azienda è interlocutore affidabile e dinamico per Regione ed Enti Locali e che è in grado di garantire ai cittadini lucani non solo un servizio di trasporto pubblico moderno, ma anche un’offerta variegata di modalità trasportistiche che vanno incontro alla sempre crescente domanda da parte degli utenti ed alla sempre più urgente necessità di decongestionare il traffico nelle città, di migliorare la vivibilità, la viabilità e la qualità dell’ambiente. Siamo consapevoli che ci sia ancora molto da fare, ma anche che questa sia la strada giusta da percorrere, per continuare a migliorarci ed a garantire ai cittadini lucani il diritto alla mobilità”.



“Oggi è l’inizio di una nuova fase verso una mobilità più dinamica e sostenibile per la città di Matera – ha detto il Direttore Generale di Fal, Matteo Colamussi – Grazie alla Regione Basilicata possiamo finalmente avviare il servizio metropolitano con 34 corse giornaliere, con cadenza in media ogni 30 minuti. Questo per noi rappresenta un punto di partenza per realizzare non solo una buona pratica di interconnessione, ma anche un perfetto esempio di intermodalità. Infatti, entro la fine di quest’anno, nell’ambito del progetto di sharing mobility, avvieremo il bike sharing. Un servizio di noleggio bici a prezzi scontati per gli utenti Fal che aggiungerà, per esempio in questo Terminal, alla fermata ferroviaria, alla fermata di autobus ed al parcheggio gratuito da 300 posti auto. Non va inoltre trascurato il risultato più importante, anch’esso frutto della sinergia con la Regione Basilicata ed il Comune di Matera: dal 2026 Matera sarà l’unica città al mondo ad essere attraversata esclusivamente da treni a batteria. Ciò contribuirà ad accelerare il processo di decarbonizzazione in una delle città più affascinanti ed interessanti del mondo”.



“Siamo entusiasti di aver avviato i servizi metropolitani a Potenza e Matera – ha detto l’assessore Pepe – questa è una fase sperimentale in cui capiremo casa va bene e cosa va meno bene per poter migliorare. È un segnale molto importante per Matera perchè la rende ancora più accessibile anche per i turisti. Siamo consapevoli – ha aggiunto – che c’è ancora molto da fare: i prossimi obiettivi sono la decarbonizzazione totale do Matera entro il 2026 ed il progetto di prolungamento della linea Fal fino all’ospedale. Questa è una sfida che raccogliamo e su cui siamo molto ottimisti”.

Al termine della conferenza stampa si è svolto un viaggio in treno lungo la tratta metropolitana di Matera, con brevi soste nelle cinque stazioni servite. Gli orari dei nuovi servizi sono disponibili, sul sito e sulla APP di Ferrovie Appulo Lucane, nonchè su totem e pieghevoli distribuiti nelle stazioni di Matera; contengono anche un QR code che, inquadrato con la fotocamera di un dispositivo mobile, consente di scaricare gli orari.