Metaponto: Festival delle arti di strada

Il consorzio La Città Essenziale, in occasione della chiusura della stagione estiva del Lido inclusivo “Il Sogno Del Capitano” organizza sabato 7 settembre al Lungomare Nettuno di Metaponto il “Festival delle Arti di Strada”. Una grande festa di fine estate che animerà il lungomare a partire dalle ore 20:30 grazie alle performance della compagnia Pachamama: musicisti, cartomanti, clown, mangiafuoco e acrobati che intratterranno il pubblico con sette spettacoli in grado di creare il perfetto equilibrio tra le diverse arti di strada.

L’evento sarà una celebrazione dei valori di cui da anni La città essenziale si fa promotrice

con l’obiettivo di dar vita a una Basilicata migliore: inclusiva, accessibile e sostenibile. Il

lido Il sogno del Capitano è infatti solo una parte del grande progetto “Open City”, che

rappresenta l’impegno costante verso un turismo inclusivo e accessibile.

Così la città di Bernalda si riconferma come prima destinazione Open della Basilicata

grazie anche al successo de “Il Sogno del Capitano”, il primo lido accessibile, inclusivo e

sostenibile.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.