Arriva alla sua sedicesima edizione l’ormai attesissimo appuntamento estivo colMetaponto Beach Festival: una doppia serata all’insegna della musica live, che si svolgerà al Castello Torremare (nei pressi della stazione di Metaponto) martedì 17 e mercoledì 18 agosto,in entrambi i casi a partire dalle ore 21.

Si comincia dai festeggiamenti per il ventennale di Krikka Reggae, la residentband presente a tutte le scorse edizioni, che all’evento “Meridional reggae reunion” ha omaggiato i diversi dialetti del Sud accompagnando innumerevoli cantanti provenienti da tutto il meridione: date le limitazioni causate dalla pandemia di Covid-19, sul palco sarà il gruppo lucanoa ripercorrere in musica i momenti salienti della sua biografia artistica, nonché quelli delle passate esibizioni che hanno contribuito a rendere rinomato lo stesso festival; non mancheranno ospiti a sorpresa. In apertura, ChopChop live-set; prima e dopo il concerto, Brigante Sound System.

La seconda, invece, è la serata dedicata al “Tenco ascolta”, format che il festival decide di riproporre per il terzo anno consecutivo: un’occasione – presentata dal giornalista musicale, Paolo Talanca – durante la quale cantautori esordienti hanno l’opportunità di calcare lo stesso palco di grandi nomi della musica d’autore italiana, tra l’altro vincitori dell’ambitissima targa. Questa edizione, inoltre, sarà tutta al femminile: dopo i live delle emergenti Senza_Cri, Sara Torraco e Tarsia, ad infiammare il pubblico di Metaponto sarà la volta della cantautrice puglieseErica Mou, prima, e della grande artista e brigantessa Teresa De Sio, poi. In apertura e in chiusura, Coqo’Ojette.

IlMetaponto Beach Festival è organizzato da Associazione Krikka in collaborazione con Arci Basilicata, Associazione Multietnica di Potenza e Comune di Bernalda. Keep on live è media partner ufficiale della manifestazione.

Per info: 3393089013 – info@metapontobeach.it

www.metapontobeach.it

Ingresso euro 10 (il 17 agosto) ed euro 13 (il 18 agosto) più prevendita. Biglietti disponibili su Postoriservato.it

