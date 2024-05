Mest Rino l’accordatore ora è Commendatore!

Era emozionato e lo abbiamo visto in tanti. Del resto quanto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di sua iniziativa ti conferisce l’onorificenza di “Commendatore” significa che la considerazione è tanta, verso una persona ”umile”, come lo sa essere e da sempre un artigianato abituato a tirar fuori da strumenti musicali vecchi e nuovi il suono giusto: quello del lavoro. Parliamo di Salvatore Antonio Malcangi, materano ,accordatore e restauratore di strumenti a tastiera , ”la cui storia personale racconta l’Italia fatta di un laborioso artigianato di eccellenza, abilità e creatività” come è riportato nella motivazione per l’alta onorificenza della Repubblica Italiana. E il prefetto Cristina Favilli è andata oltre, indicando il ”clavicembalo” restaurato che il maestro Antonio Catenazzo ha suonato con l’orchestra dei giovani del ”Conservatorio E.R Duni”.



Per ”mest Rino”, come lo chiamano in tanti, è un riconoscimento che lo spronerà a continuare quel lavoro che porta avanti in bottega o sui palchi di teatri, conservatori, con la consapevolezza che competenza, buon senso, passione per la musica vanno trasmessi ai giovani. Una eredità non facile da raccogliere, ma il neo ”Commendatore” è fatto di scorza dura, di tanta voglia di lavorare, di dispensare buoni consigli, a volte non raccolti (come gli inevitabili atti vandalici che hanno colpito al belvedere Guerricchio quel piano restaurato più volte) . Qualità… che alla fine fanno parte dello spartito e della sinfonia della sua vita. Auguri, mest Rino.