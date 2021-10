…E a ragione perchè quando si tratta di accordare uno strumento e devi regolarti sulla timbrica e sulle volontà di committenti o musicisti, lontani dal ”piano di lavoro” , è giusto che voci, commenti e suggerimenti, arrivino in tempo reale ai destinatari. Poi è sempre ”Mest Rino” Malcangi, che negli anni ne ha viste e sentite di tutti i suoni e colori, a prendere la decisione finale, ma è importante che tutto sia chiaro. Così, come dalla foto, che lo immortala mentre lavora in maniera ”complementare”. Perchè – ci dice Rino- i due cellulari si attivano entrambi in voice recorder per la durata della telefonata o della videotelefonata”. Semplice,no? Se non è l’uovo di Colombo e una intuizione che consente di lavorare con serenità, trasferendo dati, foto, video, discorsi, apprezzamenti e appuntamenti da una parte all’altra. Per farla breve è un ”concerto” di comunicazione armonica polidirezionale. Un ”telelavoro” da brevettare con lo stesso numero telefonico, nonostante la possibilità di una dual sim. Altri le utilizzano per drenare le telefonate, tra numero privato per pochi e altro sul filone aziendale. Mest Rino le usa per annotare le sette note. L’ultima è un ” SI” con la cadenza fissa del ” Sì, decido io”. E il lavoro è definito. Avanti un’altra telefonata…