Messina ( Uspp) a Matera situazione carcere ”disastrosa”. Attesa visita Del Mastro

Quando si è costretti a lavorare in situazioni di stress a soffrirne, come dimostrano i ricorrenti fatti di cronaca, è l’intera realtà carceraria. E quella di Matera non fa eccezione. Lo ha confermato il segretario interregionale dell’ Unione sindacati di Polizia Penitenziaria ( Uspp) di Puglia e Basilicata, Vito Messina, che ha visitato la Casa circondariale della Città dei Sassi che fa parte dell’amministrazione penitenziaria pugliese e gestisce anche il carcere di Altamura ( Bari)

” E’ una situazione disastrosa. – ha detto Messina. Ci sono una situazione di sovraffollamento e di carenza di organici, che rendono problematica e difficile la gestione del carcere, affidata a un organico di 90 addetti di polizia penitenziaria a fronte di circa 200 reclusi. L’organico del personale dovrebbe averne almeno 30 in più, mentre i detenuti dovrebbero essere 130 e parte di loro proviene da altre realtà, con situazioni di tossicodipendenza e di disagio mentale , che abbisognano di assistenza adeguata. Anche la struttura necessita di adeguamenti e nè è possibile, con la carenza di organico attivare progetti di inclusione o l’attività didattica”. Messina, che ha incontrato colleghi e la direttrice della casa circondariale Rosa Mussicco, ha annunciato che interverrà presso l’Amministrazione penitenziaria oltre che per Matera anche per le carceri di Potenza e Melfi. ” Solleciterò- ha concluso il segretario dell’Uspp- anche il sottosegretario alla giustizia, Andrea Del Mastro Delle Vedove, che ha mostrato particolare sensibilità sulle problematiche penitenziarie – affinchè visiti le realtà carcerarie della Basilicata e intervenga per affrontare le diverse problematiche, a cominciare dagli organici del personale”. Servono risposte certe affrontando il ”toro per le corna’ precisa Messina, ricordando il se nso pratico del mondo contadino …E quella delle carceri era e resta una emergenza.