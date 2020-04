Il 1° maggio festa dei lavoratori, Mons. Pino Caiazzo celebrerà la S. Messa per il mondo del lavoro che sarà trasmessa in diretta

da TRM dalla cappella dell’ episcopio, alle ore 10.00.

Per l’occasione il Vescovo della Diocesi di Matera-Irsina ha voluto condividere il messaggio dei vescovi che attraverso la Pastorale Sociale del Lavoro hanno elaborato il tema «Il lavoro in un’economia sostenibile».

Carissimi,

il 01 maggio 2020 è alle porte. Giorno di festa per il mondo del lavoro. Noi vescovi,

attraverso la Pastorale Sociale del Lavoro, quest’anno abbiamo voluto dare come tema

della giornata: «Il lavoro in un’economia sostenibile».

Dal libro della Genesi apprendiamo che «Il Signore Dio pose l’uomo nel giardino di

Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse» (Gen 2,15)

Quest’anno ci stiamo rendendo conto, a causa del COVID-19, che siamo molto

vulnerabili e che il contesto sociale è mutato perché:

– «Nulla sarà come prima per le famiglie che hanno subito perdite umane.

– Nulla sarà come prima per chi è stremato dai sacrifici in quanto operatore

sanitario.

– Nulla sarà come prima anche per il mondo del lavoro, che ha prima rallentato

e poi ha visto fermarsi la propria attività».

Alla base della celebrazione del 01 maggio 2020 ci sono queste preoccupazioni.

È un’emergenza a livello globale, quindi nazionale, di conseguenza regionale. Nella

nostra terra di Basilicata gli effetti si stanno rivelando in modo considerevole e ingenti

nei diversi settori occupazionali e produttivi.

In una situazione già precaria a causa dello spopolamento continuo (i nostri giovani

emigrano a centinaia ogni anno), avvertiamo la necessità di offrire prospettive concrete

di rinascita alle famiglie, ai giovani, a quanti sono stati toccati dalla pandemia nella

nostra regione. Sia il tempo di sofferenza che stiamo vivendo una opportunità per

iniziative innovative che infondano un’aria vitale, presupposto per una rinascita ad ogni

livello.

Dopo Matera 2019, anno straordinario a livello internazionale non solo per la città dei

Sassi ma per l’intero territorio regionale, vi erano tutte le condizioni per auspicare un

futuro migliore. Invece, ci rendiamo conto che i danni provocati da quest’invisibile

nemico, qual è il coronavirus, non sono forieri di buoni auspici.

In tutti i settori, dalle piccole alle grandi aziende, alle già precarie condizioni di alcuni

compartimenti industriali come quelli della Ferrosud, della Val Basento, della Val

d’Agri e altri, si sono aggiunte quelle del turismo, del Terzo Settore e della Cultura.

Anche le aziende che si occupano di comunicazione, dalle TV private ai quotidiani,

hanno grosse difficoltà ad esercitare la loro attività. Perdere la loro presenza sul

territorio sarebbe una ulteriore ferita. Quanti investimenti erano stati fatti da

Cooperative o singole persone! E come tralasciare la ristorazione e l’agricoltura messa

completamente in ginocchio! Prodotti di prima qualità di tutto il metapontino, esportati

in tutta Italia e nel mondo, marciscono con le piante.

Le piccole e medie imprese e i trasporti, costretti a chiudere, non potranno ripartire con

lo stesso slancio e speranza da cui erano animati. Sempre più numerose sono le famiglie

nelle quali ormai da due mesi non entra un centesimo. Sono attività private, lavoratori

stagionali o occasionali, spesso in nero, tra cui braccianti agricoli extracomunitari

maggiormente concentrati nelle zone di Palazzo San Gervasio e nel Metapontino.

È inutile negarlo: nulla sarà come prima!

Ma questo non significa piangersi addosso, scoraggiarsi, lasciandosi travolgere dal

virus del pessimismo e della rassegnazione. Bisogna ripartire. E se è vero che abbiamo

bisogno di essere fortemente sostenuti economicamente, è altrettanto vero che non

intendiamo essere assistiti.

Vogliamo essere aiutati a ripartire, consapevoli che, per quanto sarà dura, resterà una

sfida emozionante che dovrà portare tanti cambiamenti nel modo di saperci rapportare

con noi stessi, con gli altri, con la vita, con l’economia, con il nostro territorio.

Dobbiamo essere tutti protagonisti se vogliamo risorgere, incominciando ad agire in

modo nuovo, nonostante siamo coscienti che i tempi della ripresa definitiva di tutte le

attività sono lunghi. Come cristiani non avrebbe senso rivendicare la celebrazione della

Pasqua e non vivere la Pasqua nell’impegno e nella fatica che ci aspetta.

Alla luce di queste considerazioni è necessario che non ci siano soltanto slogan o

proclami: «Nessuno deve perdere lavoro per il coronavirus». Se è sacrosanto salvare

e sostenere le imprese e coloro che hanno un posto di lavoro, non possiamo dimenticare

le categorie di persone che rischiano di rimanere fuori da ogni tipo di aiuto:

«soprattutto le categorie solitamente più fragili e meno tutelate come i lavoratori

autonomi, gli irregolari o quelli con contratti a tempo determinato».

Invochiamo per la nostra gente un lavoro dignitoso, che sia, come auspica papa

Francesco, «libero, creativo, partecipativo, solidale» (EG 192).

Libero dai vincoli opprimenti del caporalato e di ogni forma di sfruttamento;

Creativo, perché rifondato sulle esigenze di uno sviluppo sostenibile, che

coniughi dignità della persona e rispetto della salute e dell’ambiente e

salvaguardia della casa comune;

Partecipativo, che metta tutti, imprenditori, lavoratori, istituzione e parti sociali,

nella possibilità di partecipare anche alle decisioni circa le condizioni di lavoro;

Solidale, perché non favorisca soltanto i privilegi di alcuni, garantiti da un

impiego statale, ma un’autentica solidarietà sociale verso quanti sono meno

tutelati.

Da qui l’urgenza di un tavolo di lavoro che coinvolga i rappresentanti del mondo del

lavoro e le Chiese locali, in uno sforzo congiunto per promuovere iniziative innovative

di rinascita della nostra regione.

Temi importanti quali: la bonifica dell’ambiente, la regolarizzazione del flusso della

manodopera in settori critici come quello dell’agricoltura e l’assistenza domiciliare ai

lungodegenti, malati cronici, tramite l’uso di nuove tecnologie come quelle della

Telemedicine, ci sembrano offrire spazi di collaborazione fruttuosa che vanno

opportunamente investigati.

Ritorna quanto mai attuale in questo periodo il messaggio di Papa Francesco con

l’Enciclica Laudato sì. Riproponendo energicamente la dottrina sociale della Chiesa,

ci invita a rimettere al centro la persona, la dignità del lavoratore. L’economia non può

essere finalizzata solo a se stessa.

È questo il momento in cui, attraverso politiche sociali ed economiche mirate, bisogna

puntare a redistribuire la maggiore ricchezza creata, promuovendo nuovi beni, servizi,

attività, mestieri e professioni. Si tratta di investire sfuggendo la tentazione di quelle

forme di assistenzialismo che perseguono altri fini. Uno sguardo particolare alle

Cooperative che in questi anni hanno assunto centinaia di persone: penso in particolare

al Progetto Policoro finanziato dalla CEI.

«Nel cammino che la Chiesa italiana sta facendo verso la 49ª Settimana Sociale di

Taranto (4-7 febbraio 2021? Sarà certamente rinviata ad altra data) siamo chiamati a

coniugare lavoro e sostenibilità, economia ed emergenza sanitaria. L’opera umana sa

cogliere la sfida di rendere il mondo una casa comune. I credenti possono diventare

segno di speranza in questo tempo. Capaci di abitare e costruire il pianeta che

speriamo».

Auguro a tutti di poter camminare uniti, guidati dall’unico intento: il bene del Paese

che è formato da Nord, Centro e Sud senza distinzioni.

Insieme, affidiamo alla Madonna l’Italia, i malati, gli operatori sanitari e i medici, le

famiglie, i defunti. A San Giuseppe lavoratore presentiamo, in particolare, voi

lavoratori, coscienti che sono tante le paure e le preoccupazioni pensando al futuro.

Vi abbraccio tutti e benedico.

Vescovo Delegato

per la Pastorale Sociale del Lavoro della Basilicata.