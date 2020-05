Devoto e solidale il nostro astronomo Franco Vespe ha colto l’occasione della prima Messa ,nella parrocchia di Sant’Agnese,dopo il confinamento (siamo contro gli anglicismi sempre) domestico per essere vicino a padre Basilio Gavazzeni e a Padre Severino Donadoni, rappresentati ormai da 40 anni buoni di quella comunità bergamasca che ha sofferto e sta soffrendo non poco a causa dell’epidemia e delle migliaia di decessi causati dall’epidemia e dai tanti errori nella gestione dell’epidemia da virus a corona. E quel momento di fede partecipata ha dato il “LA” per rivedere statistiche e materia. Dati in calo ma la ferita resta come del resto è in Lombardia. Da noi invece siamo a quota zero. Ma,attenzione, a quello che potrebbe venire con le maglie allentate della Fase 2…



“Mi ero ripromesso -dice Vespe-che avrei partecipato alla prima messa dopo la fine del lockdown , alla parrocchia di S. Agnese dai nostri sacerdoti materano-bergamaschi: Padre Basilio e Severino. Così stasera sono andato alla funzione della chiesa di S. Agnese. L’ho fatto per manifestare simbolicamente la mia vicinanza alla comunità bergamasca che è stata forse quella più martoriata dal Covid19. Così stasera sono andato a vedere come si sono evoluti i contagi (non si può vedere altro) in quella provincia per confrontarla con la situazione di Milano e la Lombardia tutta. Forse si capisce meglio cosa è accaduto in quella regione. Si può notare che il picco a Bergamo(grafico scuro) lo si è avuto molto presto: verso il 15 Marzo, ma poi la situazione dei contagi si è ridotta altrettanto velocemente. Il picco di Milano invece (grafico giallo) lo si è avuto addirittura quasi 15 giorni dopo ma è esploso anche nei giorni successivi trascinando verso numeri allarmanti anche nei giorni successivi. Ora Bergamo pare molto meglio normalizzata di Milano. Insomma della Lombardia ora a mantenere alto l’allarme è Milano anche se i numeri stanno diventando comunque complessivamente più umani. Il secondo grafico invece riguarda – conclude-l’andamento delle regioni del centro: Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria Toscana e Marche. La cosa impressionante è che le date del primo picco ritardano di tre giorni rispetto al Nord ed anticipano di altrettanti giorni rispetto al Sud. Insomma c’è stata una propagazione geografica dei contagi da Nord a Sud e, avanzando, il contagio è come se avesse perso virulenza”