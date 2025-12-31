Messa in sicurezza vico Piave. Cantiere e strada interdetta

Cantiere delimitato da lamiere con cartelli di divieto a seguito di ” Ordinanza” dell’Amministrazione comunale per la messa in sicurezza degli immobili di vico Piave, dopo il crollo dell’11 gennaio 2014 che aveva causato morti e feriti. Ora i lavori che hanno imposto la chiusura al transito dei veicoli. I pedoni ci passano ma solo sul tratto del marciapiede rimasto, che consente di raggiungere le vie Santa Cesarea e san Biagio. Ci eravamo occupati di quella strada nell’ottobre scorso, definendolo un luogo del silenzio https://giornalemio.it/cronaca/crollo-di-vico-piave-e-il-luogo-del-silenzio/. I residenti auspicano che i lavori durino lo stretto necessario per la esecuzione e che possa tornare quanto prima il transito dei veicoli e la possibilità di parcheggiare.

