“Il concetto di mobilità credo stia diventando un concetto abusato nelle ultime ore, essendo questo uno dei temi più delicati in termini di ripartenza post-covid. Ebbene il concetto di mobilità va in questo momento epurato di qualsiasi astrazione, slogan del momento, filosofia di rito.”

E’ quanto dichiarato dall’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, Donatella Merra, che ha aggiunto:

“La mobilità non possiamo più semplicemente enunciarla, la mobilità oggi va costruita, ristudiata e ricucita, lavorando anche di cesello, su misura di un tessuto sociale e produttivo che si sta risvegliando ora per ora ed in una Regione come la nostra Basilicata ove il concetto di mobilità è stato, mi si permetta di dire, violentato negli ultimi due decenni.

Questo è il lavoro che stiamo facendo in queste ore, mettendo insieme tutte le parti coinvolte in quella che già è, di fatto, una vera e propria Cabina di Regia ove il contributo di ognuno si sta rivelando essenziale per conoscere quanto sta avvenendo, per proiettare quello che avverrà passo dopo passo e lavorare accuratamente per essere preparati momento per momento.

Sappiamo che la mobilità in Basilicata è affidata oggi ad un Consorzio disomogeneo, in cui ogni azienda detiene una propria identità ed un individualismo operativo; è evidentemente una formula oggi inadeguata al nuovo concetto di mobilità che dobbiamo approcciare; il nuovo Piano dei Trasporti rappresenta il punto di svolta del prossimo futuro della mobilità in Basilicata e che questo governo regionale ha con coraggio composto ed approvato.

Oggi però stiamo affrontando un’altra sfida, che è quella di costruire in poco tempo e con gli strumenti oggi a nostra disposizione una mobilità che risponda alle nuove esigenze della collettività; in altre parole stiamo rapidamente ricucendo su misura un vestito al nostro territorio, utilizzando la stessa stoffa di partenza; a settembre occorrerà cucirne un altro ancora. Non ci fermeremo.

Solo questa mattina abbiamo ricevuto una nuova bozza di linee guida per i trasporti formulate dal Ministero dei Trasporti su cui continuare a lavorare; ogni 48 ore da oltre un mese la cabina di regia si riunisce per cercare di recepire i dati delle affluenze corsa per corsa, il mondo produttivo fornisce i dati sugli spostamenti ed i relativi orari, il mondo sindacale rileva le criticità sul campo e fornisce i suoi input di possibile risoluzione; si lavora fondamentalmente sulla rimodulazione necessaria delle corse insieme alle province, titolari dei contratti di servizio, ed al Consorzio COTRAB; quest’ultimo deve e fiduciosamente so che sta compiendo un atto di responsabilità, lavorare su ogni singola azienda consorziata perché contribuisca coi propri mezzi e col proprio personale a rimodulare per potenziare tutte le linee verso San Nicola di Melfi e ripristini, potenziandole, quelle linee verso altre aree industriali come quella di Viggiano. Alla Regione la delicata regia di questo complesso lavoro.

Decreti nazionali, linee guida e protocolli ministeriali dettano già le linee e le regole dalle quali le aziende non possono in alcun modo prescindere poiché attengono a misure di carattere sanitario e di sicurezza pubblica; i relativi controlli afferiscono a queste due dimensioni importanti ed occorrerà dunque tutta la collaborazione di ispettorati del lavoro e forze dell’ordine.

Oggi il mondo del trasporto pubblico ha bisogno di coraggio e di fiducia; la nostra società lucana deve pian piano riaffacciarsi senza timore al mondo della mobilità. Contribuiamo tutti a questo delicato compito”.