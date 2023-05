Merra: a breve presentazione progetto Metrotranvia dei Sassi di Matera

L’Assessora alle Infrastrutture Donatella Merra ha rappresentato la Basilicata all’evento tenutosi ieri a Taranto “La Puglia e la Basilicata in rete con l’Europa” presso la Sala Conferenze del Dipartimento Ionico dell’Università degli Studi di Bari. Al centro del meeting il Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020 (PON-IR), che persegue le priorità dell’Unione Europea per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto finalizzate al miglioramento delle condizioni di mobilità delle persone e delle merci. Nell’occasione Merra ha detto: “L’obiettivo è quello assicurare la crescita competitiva dei territori delle regioni del Mezzogiorno e rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale. Nell’ambito della strategia Regionale della Basilicata, il Piano operativo nazionale, in interazione col Piano di Azione e Coesione, ha interessato progetti innovativi sulla mobilità alternativa, soprattutto con riferimento ai sistemi e ai principali attrattori turistici.

L’esempio emblematico e indicativo della strategia regionale di amalgamazione di tali programmi differenziati è quello della Metrotranvia dei Sassi di Matera che sarà presentato prossimamente e che prevede la completa decarbonizzazione della linea ferroviaria, con l’utilizzo di Treni a batteria. La conversione del tracciato convenzionale, che nel tratto urbano assumerà le caratteristiche di servizio metrotranviario, rappresenta la soluzione tecnica individuata per decarbonizzare e decongestionare i flussi di traffico, percorrendo la via di finanziamenti diversificati. Si tratta di un progetto innovativo tra i primi e tra i pochi già avviati in tutta Italia di cui la Basilicata si è fatta antesignana. In merito all’accessibilità turistica l’assessora Marra ha aggiunto che “sono stati finanziati interventi per più di 37 milioni di euro per migliorare il sistema turistico mentre per il recupero waterfront, indirizzato al completamento e alla messa in sicurezza del porto del Comune di Maratea, sono disponibili 4,5 milioni.”

“Il convegno – per l’Assessore Merra – è stata un’occasione preziosa per confrontarci con amministratori e funzionari di alcune istituzioni del Mezzogiorno e per condividere esperienze e buone pratiche indispensabili a rilanciare e a far convergere le esigenze dei nostri territori attraverso scenari progettuali integrati, in un’ottica di ampia collaborazione interregionale”.