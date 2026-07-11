Merito?Emigrazione… Governo penalizza ricercatori e ricercatrici

Come tutte le riforme studiate a tavolino, si fa per dire, siamo alle solite con il reclutamento di ricercatori universitari che mostra qua e là le solite pecche. E si ritorna alla discrezionalità con corsie privilegiate e il merito che viene messo da parte. Risultato? Si abbassano qualità e competitività dei nostri Atenei e si favorisce l’emigrazione. La denuncia del circolo di Sinistra Italiana -AVS di Grottaglie( Taranto) è la conferma della mediocrità e dell’incoerenza di quanti guidano, male, il Belpaese.



COMUNICATO STAMPA

Circolo SI/AVS “Pier Paolo Pasolini” di Grottaglie

Dal Governo è arrivata una cartolina a ricercatrici, ricercatori e abilitati: “saluti e baci”.

La riforma del reclutamento universitario voluta dalla ministra Bernini non affronta i problemi strutturali dell’università italiana: li aggrava. Invece di rendere le selezioni più trasparenti, nazionali e fondate sul merito, amplia gli spazi della discrezionalità dei singoli atenei, rafforzando il peso delle dinamiche locali e delle reti di relazione.

Il messaggio che arriva a decine di migliaia di ricercatrici e ricercatori precari è difficile da fraintendere: l’abilitazione scientifica, i risultati della ricerca, gli anni di lavoro e i sacrifici rischiano di non bastare. Se non hai gli appoggi giusti, la strada verso una posizione stabile diventa ancora più stretta.

Così si alimenta un sistema che premia la cooptazione invece della competizione aperta, scoraggia chi ha investito nella propria formazione e spinge sempre più giovani studiosi a costruire il proprio futuro all’estero. È l’ennesimo incentivo alla fuga dei talenti, in un Paese che continua a investire troppo poco nella ricerca e nell’università.

Un’università forte ha bisogno di regole trasparenti, procedure realmente competitive e investimenti stabili, non di meccanismi che rischiano di rendere ancora più difficile l’accesso a chi merita ma non appartiene alle reti giuste.

Se questa è l’idea di rilancio dell’università italiana, la cartolina è già scritta: “saluti e baci”.

Grottaglie, 10 luglio 2026