Meritata pensione per Mariantonietta Tricarico

E del resto, come ci hanno fatto sapere alcuni colleghi come Vito Cicirelli, che l’hanno conosciuta e ne hanno apprezzato le qualità, si è impegnata per svolgere appieno i compiti istituzionali con la divisa del Corpo della Polizia di Stato, che ha lasciato per raggiunti limiti di età. Il sovrintendente capo della Polizia di Stato Mariantonietta Tricarico, originaria di Ferrandina (Matera) va in pensione dopo 39 anni di onorato servizio. Si arruolò nel 1987, dopo aver frequenta la scuola di polizia. Fu Foggia la prima destinazione , poi Bari ,Gravina in Puglia, Matera e Pisticci (Matera)

Venne aggregata nel 1988 a Palermo, ufficio scorte e successivamente a Potenza nella polizia giudiziaria squadra mobile. Poi il ritorno a Ragusa presso hotspot di Pozzallo e infine Trieste G20. Un percorso iniziato a soli 21 anni e portato avanti con dedizione, serietà e professionalità, mettendo sempre al centro la tutela dei cittadini e rispetto della giustizia.

Mariantonietta Tricarico ha voluto salutare il signor questore, tutti i funzionari e tutti i colleghi che hanno avuto modo di conoscerla. Il dirigente e tutti i colleghi.

Un forte abbraccio, da parte sua, a tutti i cittadini della Provincia di Matera e di Ferrandina suo paese natio.

