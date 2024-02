Mercoledi 7 febbraio 2024 primo appuntamento con Arterìa +Area 8

Primo appuntamento promosso da Arterìa ed Area 8, mercoledi 7 febbraio 2024, ore 21.00, con LIVE ELECTRONICS “FLONUM” di Thomas Mondelli e Diego D’Ambrosio. Ticket di ingresso “simbolico”: euro 1,50 (uno/50).

Saranno in totale dieci i mercoledi, dal 7 febbraio al 10 aprile, per vivere una occasione di “socialità musicale” che valorizzi la musica ed i suoi interpreti, in un contesto accogliente di relax e di relazione che alla comune logica del “food & drink” accompagna una idea più completa della condivisione di contenuti culturali.

E’ questo il mix di ingredienti pensato dall’associazione ARTERÌA e da AREA 8 per la rassegna VIVAVERDI/OFF: ogni mercoledi, uno spazio musicale sperimentale dedicato a giovani concertisti provenienti dal Conservatorio di Musica di Matera e da ambiti musicali diversi, per una programmazione che va dal jazz, al cantautorato, al live electronics, alla classica, accomunati dal talento dei giovani protagonisti.

VIVAVERDI OFF, pertanto, è il frutto di un efficace corto circuito tra ARTERÌA – realtà che da anni opera sul territorio nella organizzazione di rassegne culturali e storicizzate come VIVAVERDI e MULTIKULTI – e AREA 8, un luogo di intrattenimento tra i più rinomati di Matera e provincia, che spinge la logica del “food and drink” verso nuovi modi di vivere socialità, aggregazione, relazione e cultura.