…Ma, naturalmente, che il virus a corona allenti la morsa e che tutti, cittadini, istituzioni, facciano fino in fondo la propria parte. E così Paolo Paladino, animatore del mercatino dell’antiquariato, del collezionismo e dell’artigianato artistico, ha comunicato con una nota inviata al sindaco di Matera, Domenico Bennardi, la decisione di sospendere per questo fine settimana l’ appuntamento di questo fine settimana in piazza Vittorio Veneto. Una decisione che Paolo ha preso a malincuore ma con alto senso di responsabilità verso i cittadini, i turisti e con tutti gli appassionati che con lui condividono periodicamente l’organizzazione del mercatino. Paolo e il circolo filatelico numismatico materano, intitolato al papà Raffaele, appassionato di filatelia e martellese doc, non se ne starà inoperoso. Attendiamo la riapertura del mercato non appena possibile. Lo attendiamo a Natale, per gli auguri e per quella animazione genuina, spontanea offerta dai ricordi del passato o per allestire presepe e albero. E poi, per quelli che hanno superato abbondantemente gli anta come chi vi scrive, quella letterina istoriata con porporina adorata delle scuole elementari era di buon augurio per la Natività e per le famiglie. Chissà che non la ritroveremo sui banchi del mercatino… Per ora raccogliamo l’invito di Paolo a rispettare le tre regole auree anticontagio: mascherina, distanziamento fisico (non sociale, come si continua impropriamente a dire e a scrivere) e lavarsi le mani…

CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO MATERANO

“PALADINO RAFFAELE”

P.zza Montegrappa, 10 75100 MATERA – Cell. 3388421503

Ill.mo Sig.

SINDACO di MATERA

Domenico BENNARDI

ASSESSORATO AL TURISMO

MATERA

COMANDO DEI VIGILI URBANI

COMUNE DI MATERA

QUESTURA DI MATERA

cc. ORGANI DI STAMPA

Dopo l’ultimo consiglio dei soci avvenuto in modalità telematiche , dopo una attenta valutazione e con richiesta della maggioranza degli intervenuti, vista la situazione Nazionale in seguito al COVID-19, visto il numero dei contagi da COVID-19 presenti nella Regione Basilicata, visto il numero dei contagi da COVID-19 presenti nel Comune di Matera, visto l’impossibilità di alcuni soci di raggiungere la città di Matera, valutando la richiesta da parte delle autorità Nazionali e Locali competenti al limitare gli spostamenti non necessari, nonostante le autorizzazioni, nonostante la necessità di lavoro dei soci, il presente Circolo:

DELIBERA

La sospensione del MERCATINO DELLO SCAMBIO, DELL’ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO E DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO previsti in Piazza Vittorio Veneto, Matera, nei giorni 14 e 15 Novembre 2020 come già calendarizzati ogni terzo weekend del mese, con la volontà di recuperare la manifestazione non effettuata in momenti migliori.

Attendendo tempi più favorevoli riprenderemo in nostro appuntamento mensile del MERCATINO

Certi di un CONSENSO generalizzato da parte di tutti.

Distinti saluti.

Matera, 13/11/2020 Il Presidente

Paolo Paladino