Mensa scolastica a Matera dal 16 gennaio. Nel frattempo si attende il tavolo…

Per i genitori dei bambini delle scuole cittadini un problema inatteso, con la mensa scolastica che partirà a metà gennaio a causa della mancata messa a punta di aspetti procedurali (il passaggio del personale- come da clausola sociale- tra ditta uscente e quella subentrante) per assicurare l’avvio del servizio. Niente mensa, come ha comunicato l’Ufficio Scuole del Comune alle direzione degli Istituti, dal 9 al 13. Genitori perplessi, visto che il servizio mensa – come ci hanno segnalato alcuni- era stato pagato e con l’interrogativo ricorrente : ‘’ Ma non si potevano mettere a posto le cose prima, durante la chiusura delle scuole?’’. Si spera che non ci siano disagi e che i bimbi possano consumare il pasto come previsto. ‘’ Sono in corso interlocuzioni- riporta la comunicazione dell’Ufficio scuole- per la consegna in via d’urgenza del servizio, anche con modalità alternativa a quelle previste dalla gara’’. Piatti caldi o freddi? O provvedono i genitori? I genitori attendono sviluppi dopo la convocazione del tavolo per le ”questioni preliminari”.

IL TESTO DELLA COMUNICAZIONE

AVVIO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NUOVO GESTORE

Con la presente si comunica che nella settimana dal 9 al 13 gennaio 2023 non sarà possibile avviare il servizio di mensa scolastica poichè ad oggi non si è ancora tenuto il tavolo, la cui attivazione è prevista per i prossimi giorni, relativo al passaggio del personale in clausola sociale dal vecchio al nuovo gestore. Sono in corso interlocuzioni per la consegna in via d’urgenza del servizio, anche con modalità alternative a quelle previste dalla gara, a partire dal prossimo 16 gennaio.

Per fornire rassicurazioni in merito occorrerà attendere gli sviluppi di tali questioni preliminari, di cui si darà tempestiva comunicazione alle scuole. Grazie per la collaborazione

L’Ufficio Scuole