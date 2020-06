In seguito all’approvazione della DGC n. 88 del 19 giugno 2020, sarà possibile chiedere il rimborso per i servizi non fruiti di mensa scolastica e trasporto scolastico.

Previa espressa richiesta scritta da parte degli interessati grazie al modulo online che sarà pubblicato sul sito www.comune.ginosa.ta.it, sarà possibile chiedere il rimborso delle somme versate anticipatamente dagli utenti per tali servizi comunali sospesi dalla data del 05.03.2020 secondo i criteri di seguito riportati:

Mensa Scolastica:

– gli utenti che per l’a.s. 2020/21 non frequenteranno più la mensa scolastica potranno richiedere il rimborso, utilizzando il modello di domanda, delle somme corrispondenti ai pasti non consumati in base ai versamenti anticipati per la prenotazione degli stessi;

– per coloro che per l’a.s. 2020/21 frequenteranno la mensa scolastica restano validi ed utilizzabili i versamenti già effettuati e non consumati nello scorso anno scolastico, e quindi non devono presentare alcuna richiesta di rimborso, potendo utilizzare le somme già versate, anche qualora si tratti di altri figli.

Trasporto Scolastico:

– gli utenti che per l’a.s. 2020/21 non usufruiranno più del trasporto scolastico potranno richiedere il rimborso, utilizzando il modello di domanda, delle somme corrispondenti alle mensilità anticipate e non fruite;

– gli utenti che usufruiranno del trasporto scolastico anche per l’a.s. 2020/21 potranno scomputarle dal totale delle mensilità richieste per il suddetto anno scolastico, anche qualora si tratti di altri figli.