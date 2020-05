L’idea è quella di rendere sempre più vivibili gli spazi pubblici di Ginosa e Marina di Ginosa per i cittadini, favorendo allo stesso tempo il commercio locale. Per questo motivo, si è deciso di attivare la zona pedonale partendo dal centro storico, con particolare riferimento all’intero tratto di Corso Vittorio Emanuele. Così facendo, bar, pizzerie, macellerie avranno molto più spazio per posizionare i coperti a debita distanza, nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza legate all’emergenza Coronavirus.

Ieri sopralluogo per definire le ultime misure che saranno contenute all’Interno della specifica Ordinanza che regolamenterà l’area.

Presenti il Sindaco Vito Parisi, gli Assessori Emiliana Bitetti, Nicola Piccenna e Nunzio Ricciardi, oltre a personale della Polizia Locale e alcuni commercianti.

<<Partiamo subito con azioni concrete per il rilancio del commercio locale, e non solo – ha dichiarato il Sindaco Vito Parisi – l’istituzione della zona pedonale permetterà alle attività economiche ubicate nel centro storico di fruire al massimo degli spazi, considerata anche l’esenzione del pagamento della Tosap.

Il fine è attirare maggiormente gli avventori e i turisti, che potranno ammirare al meglio il nostro centro storico, e favorire al massimo il lavoro degli esercenti.

Si tratterà di un provvedimento transitorio, in vigore da oggi fino al 31 ottobre (quindi fino alle Festività Patronali) nelle more dell’approvazione del Regolamento dei Dehors, che permetterà di utilizzare già gli arredi nelle disponibilità delle attività. Ciò, per evitare in questa fase ulteriori costi.

Grazie a questa ordinanza, sarà consentito agli esercenti di richiedere l’equivalente dello spazio interno della propria attività direttamente all’esterno su piano stradale o area pubblica, con aumento fino al 100% dello stesso. Il tutto senza oneri e diritti di segreteria, anche inoltrando richiesta tramite pec con procedura semplificata.

I parcheggi per i residenti, nonchè gli accessi alle abitazioni, saranno garantiti. Corso Vittorio Emanuele non sarà l’unica via interessata da queste modifiche. Contiamo di attuare un cambiamento in positivo nelle strade nevralgiche della nostra città, modificandone la viabilità, in modo da coinvolgere quante più attività economiche. Nella stesura dell’Ordinanza, abbiamo preso spunto dal Regolamento dei Dehors, ovvero gli arredi mobili, smontabili o facilmente rimovibili esterni, che dovrà essere discusso quanto prima in Consiglio Comunale. Esso, infatti, tiene conto della congruità di ombrelloni, tavolini, sedie ecc. al luogo in cui vengono piazzati, nonchè delle distanze dai marciapiedi, da eventuali accessi e molto altro.

Bellezza, innovazione, sicurezza e natura: rimangono questi i punti cardine del piano “GINOSA | e | MARINA | r | START’’. Mettiamo le persone al centro di tutto, rendiamo la nostra città un grande salotto.

Siamo dalla parte dei commercianti e continueremo a esserlo lavorando congiuntamente.

Invito tutti a spendere nelle attività di Ginosa e Marina di Ginosa. Diveniamo parte attiva della ripartenza>>.