Due date, due storie di uno stesso capitolo che ha insanguinato nel secolo scorso l’Europa e che è servita a piantare il seme della speranza, della libertà e della pace.Un capitolo chiuso? Non ci si adagi sugli allori perchè dimenticare, negare o, peggio, restare ”indifferenti” voltare lo sguardo dall’altra parte o far finta di non sentire ,quando si verificano casi di discriminazioni, sopraffazioni, sfruttamenti, violenze, e allora potrebbe essere troppo tardi. A ricordarcelo è il professor Francesco Lisanti, puntuale nel ricordare periodicamente che occorre fare uno sforzo in più nella vita di tutti i giorni, nel Paese e, sopratutto in Europa, per non dimenticare quando è accaduto e affinchè non si ripeta.

LA RIFLESSIONE DEL PROFESSOR LISANTI

La ricorrenza del giorno del Ricordo si celebra a distanza di qualche settimana dopo quella della giornata della Memoria. Queste ricorrenze ci aiutano a non dimenticare quanti furono vittime di violenze e di esecuzioni sommarie. Il sangue di milioni di uomini, le innumerevoli sofferenze, le inutili stragi, le pazzesche rovine non sono state frutto di incidenti, di fatalità, ma di persone umane che dalla loro mente hanno tirato fuori ingiustizie, situazioni perverse, indifferenza verso il male, egoismo ed odio, provocando lo sterminio di milioni di uomini e le brutalità delle Foibe.È possibile arrivare ad una memoria storica condivisa? Una memoria che non sia faziosa e parziale? Una memoria che riconosca a tutte le vittime pari dignità? Dopo quanto tempo si può considerare maturo un popolo e un Paese per superare la tragica contrapposizione del passato? La questione non riguarda solo l’Italia. È l’Europa intera che nel faticoso cammino dei suoi popoli verso un’identità comune deve riuscire a rielaborare il proprio passato nel rispetto delle sofferenze di ogni parte e di ogni vittima, ma nello stesso tempo attraverso la ferma condanna delle atrocità commesse che vanno ricordate, perché non avvengano più.

Francesco Lisanti