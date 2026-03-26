Meloni, Valditara… Anche in Italia vietare i social ai minori di 16 anni

Aumentare le pene, punizioni, installare metaldetector e altri strumenti di prevenzione( ?) repressivi per prevenire bullismo, gli episodi teppistici o intimidatori di minori dentro e fuori le scuole lasciano il tempo che trovano se non si interviene sulle cause. E questo è un dato oggettivo, visto che quelle misure nel Belpaese non hanno portato a risultati apprezzabili, anzi i reati continuano (femminicidi compresi) nonostante l’impegno delle forze dell’ordine. Una delle cause è l’abuso e l’uso improprio dei social, che sfugge anche alle famiglie tradizionali(istituzione in crisi da tempo) e ad altri soggetti come scuole e istituzioni territoriali e nazionali. Nemmeno le attività di ascolto nelle scuole riesce a incidere nella pratica diffusa sull’impiego dei social, con l’uso del telefonino che parte dalle elementari…E allora l’esempio, concreto, che viene dall’Australia non va trascurato. Anzi, imitato. Il Paese del nuovo mondo, o dei canguri come è noto, ha vietato dal 10 dicembre 2025 l’accesso ai sociali ai minori di 16 anni. Niente account su fb, tik tok, Instagram e via elencando. I provider internazionali avvisati e sanzionati, se scantonano…Australiani concreti. In Italia? Dopo l’episodio di un ragazzo di 13 anni che a Bergamo ha accoltellato la sua docente di francese, filmando e postando quel tentato omicidio per il quale ( vista l’età) non è perseguibile.



Al ministro della Pubblica istruzione e del merito Giuseppe Valditara l’invito alla concretezza. Il problema va affrontato alla radice, visto che i social sono causa anche di atti autolesionistici, di dipendenza diffusa e che si riflette negativamente nei rapporti a scuola, in famiglia e nella società. Ci pensi, visto anche il silenzio del ministro della famiglia Eugenia Maria Roccella e del presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni.L’abuso e l’uso improprio dei social va affrontato in maniera decisa, aldilà di quel poco che si riesce a fare scuola, in famiglia e in altri luoghi di incontro dei giovani dove il telefonino non favorisce certo inclusione e maturità.

