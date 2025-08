Meloni reticente su matrice fascista su strage 2 agosto a Bologna. Tutti gli stragisti passarono dal MSI.

“Alla Presidente del Consiglio, che ci ha accusato di volerla esporre a ritorsioni, nel ricordare il passato da cui proviene, come quello da cui provengono gli esecutori delle stragi, vogliamo dire che una cosa è il rispetto per le Istituzioni, un’altra cosa è l’accettazione di riscritture interessate della storia, cosa che non siamo in alcun modo disposti a far passare”. Lo ha detto Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione del 2 agosto, dal palco in stazione a Bologna. “Presidente Meloni – ha detto – condannare la strage di Bologna senza riconoscerne e condannarne la matrice fascista è come condannare il frutto di una pianta velenosa, continuando ad annaffiarne le radici”. Infatti, ancora una volta, la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni non è riuscita a scrivere quella parolina “fascista” quale matrice acclarata della strage di Bologna oramai acclarata da tutte le sentenze passate in giudicato (ultima quella del 1 luglio 2025 di conferma all’ergastolo di Paolo Bellini). Questo il suo comunicato: “ Il 2 agosto di 45 anni fa il popolo italiano ha vissuto una delle pagine più buie della sua storia. Il terrorismo ha colpito con tutta la sua ferocia la città di Bologna, con un attentato che ha disintegrato la stazione, uccidendo 85 persone e ferendone oltre duecento. Oggi ci stringiamo ai familiari delle vittime e a tutti i bolognesi, e ci uniamo al loro dolore e alla loro richiesta di giustizia. Il Governo continuerà a fare la sua parte in questo percorso per arrivare alla piena verità sulle stragi che hanno sconvolto la Nazione nel secondo Dopoguerra, a partire dall’impegno portato avanti insieme alle altre Amministrazioni competenti per il versamento degli atti declassificati all’Archivio centrale dello Stato, in un clima di collaborazione con le associazioni dei famigliari delle vittime.” Forse perchè, come ha ricordato ancora Paolo Bolognesi -in questo che sarà il suo ultimo discorso da presidente dell’associazione che seppure:“Sappiamo bene che gli amici degli stragisti non si collocano solo a destra, perché il partito dei nemici della verità è trasversale, così come era trasversale la famigerata loggia massonica P2″ è “un fatto che tutti gli stragisti passarono dal Msi”, sottolineando “alcuni dei casi più gravi di uomini del Msi direttamente coinvolti o condannati per fatti eversivi e di strage”. Nel gennaio 2007, ha ricordato, “l’allora senatore Ignazio La Russa, oggi presidente del Senato, presenziò ai funerali del terrorista Nico Azzi che il 7 aprile 1973 tentò una strage sul treno Torino-Roma e fornì le bombe a mano che cinque giorni dopo due missini usarono per uccidere il poliziotto Antonio Marino durante un corteo del Msi a Milano“. Ha parlato poi di Paolo Signorelli, che rimase nel comitato centrale di Msi fino al 1976 “e fu condannato per associazione sovversiva e banda armata”, ricordando che suo nipote omonimo che “è stato il capo ufficio-stampa del ministro Francesco Lollobrigida, incarico da cui si e’ dimesso dopo il caso delle telefonate con Fabrizio Piscitelli“.

