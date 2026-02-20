Meloni non andrà a San Remo!

Certo che con tutti i viaggi e le comparsate che la (il, pardon) Presidente del Consiglio fa in giro per il mondo, con i video autoprodotti in rete, e nei programmi TV amici, ci stava che qualcuno pensasse che non avrebbe mancato di calcare le scene del Festival per antonomasia d’Italia, quello di San Remo. Non si era per altro interessata anche al suo casting? Intervenendo a gran voce su quel grande problema di Stato che è stato il ritiro fatto “da lui di persona, personalmente” come direbbe l’agente Catarella da Vigata (poi fatto passare per censura dei soliti comunisti) del comico ai più sconosciuto Andrea Pucci, seguita da mezzo governo e dal Presidente del Senato? Normale che qualcuno (La Stampa, nello specifico) ne abbia ipotizzato la presenza in prima fila…. magari con qualche gag delle sue di cui è pieno il web. Ma oggi è arrivata la smentita ufficiale: “La premier Giorgia Meloni non sarà a Sanremo 2026 per assistere al Festival”. E’ quanto avrebbero puntualizzano fonti di governo, precisando che “l’ipotesi – circolata sulla stampa – non è mai stata presa in considerazione.” Peccato. Se ne faccia, dunque, una ragione chi ne avrebbe gioito e chi si sarebbe inalberato. Amen! Anche se….mai dire mai!

