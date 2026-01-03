Meloni la sovranista della Garbatella, giudica “legittima” l’aggressione al Venezuela.

La nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è presa un bel poco di tempo per pronunciare qualche parola sull’aggressione USA al Venezuela. E quando ha dichiarato lo ha fatto con parole più imbarazzanti del suo precedente lungo silenzio. Ha detto tutto e il contrario del tutto. Sembra inizialmente alzarsi in volo (“l’azione militare esterna non è la strada da percorrere per mettere fine ai regimi totalitari”) per poi con una piroetta precipitare nel ruolo da sempre rivestito con Biden prima e con Trump ora: quello della vassalla disciplinata (“Il Governo considera al contempo legittimo un intervento di natura difensiva contro attacchi ibridi alla propria sicurezza, come nel caso di entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico”). Legittimo? In base a quali norme internazionali? Intervento di natura difensiva? Come se fosse andato Maduro ad attaccare gli USA! Roba da guitti. E questi stanno a governare una nazione, atteggiandosi pure da statisti. Dignità e coerenza sempre chiusi lì in credenza di fronte ad una vergognosa aggressione militare (bombardamenti, cattura del presidente, un’operazione che puzza di colpo di Stato lontano un chilometro) ad uno Stato sovrano. Dunque secondo la nostra sovranista della Garbatella è giustificabile domani mattina qualsiasi bombardamento a qualsiasi alta nazione. C’è solo l’imbarazzo della scelta: Messico, Colombia, Ecuador, Perù, Cuba…! Ma anche la Cina, i Paesi Bassi, la Spagna. E così via, all’infinito…Povera Italia!

E l’arresto del Presidente del Venezuela e della moglie rivendicata da Trump? Come è possibile giustificarlo? “L’arresto -come è ben spiegato in un post del Prof Saraceni- è una misura privativa della libertà personale disposta o eseguita nei casi previsti dalla legge. Gli Stati Uniti non hanno “arrestato” nessuno, hanno condotto un’azione militare unilaterale sul territorio di un altro Stato sovrano. Lo hanno fatto in assenza di un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale e senza alcuna autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Dunque in modo del tutto illegittimo, in spregio della comunità degli Stati, del diritto e della giustizia internazionale.” Indipendentemente da come la si pensi rispetto a Maduro, per la sua politica e per le sue azioni, -dunque- la scelta di Trump è palesemente arbitraria e giuridicamente indifendibile. E’ così difficile?

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.