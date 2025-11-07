Meloni insofferente ai giudici, ai giornalisti al sindacato… ora ironizza su chi sciopera.

C’è un dato che accomuna le destre in giro per il mondo: la insofferenza per tutto ciò che sono le articolazioni di una società democratica. La magistratura, i giornalisti, chi protesta e i sindacati. Non tutti, ovviamente, quelli che non si allineano e fanno i bravi, osannando ciò che fanno di magnifico. Non è da meno la nostra presidente del consiglio Giorgia Meloni che iscrive alla magistratura rossa tutti i giudici che hanno l’ardire di fare il proprio lavoro, compresa la magistratura contabile, contro cui non manca di lanciare strali e mettere in atto misure contenitive. Idem per i giornalisti che osano fare inchieste e/o porre domande scomode. Per queste ultime ha risolto evitando di fare conferenze stampa e di farsi intervistare solo da giornalisti amici. E quando serve perseguire in tutte le sedi quelli scomodi: quelli di Report, per fare un esempio. E poi tutti coloro che decidono di scendere nelle piazze per manifestare contro le sue politiche interne ed internazionali, non si salvano dai feroci strali suoi e della sua armata propagandistica. Ultima contro la Cgil, rea di essere rimasto l’unico sindacato confederale a tenere la schiena dritta e difendere sino in fondo i diritti del mondo del lavoro. Sino a proclamare ancora una volta lo sciopero generale contro una manovra di bilancio che fa acqua da tutte le parti e sta collezionando una serie di bocciature non solo sindacali. Cosa ha fatto Giorgia Meloni a caldo? Dalla sua bella nuova Villa con piscina ha ironizzato sulla giornata scelta, a sottendere che la si è scelta per un week end lungo. Evidentemente, lei che non ha mai lavorato nella sua vita, non sa che c’è chi lavora anche di sabato e persino di domenica. E soprattutto che chi sciopera non lo fa gratis ma ci rimette i soldi della paga di quella giornata. E pertanto dalla sua poltrona dorata dovrebbe avere ben altro rispetto per chi legittimamente e nel pieno dei diritti democratici garantiti dalla costituzione viene costretto a sacrificare la propria giornata di lavoro per reclamare cose che lei gli nega. Comunque Landini gli ha detto: non vuole che si scioperi? Vuole che cambiamo giorno? Ebbene, cambi lei la legge di bilancio!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.