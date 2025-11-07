venerdì, 7 Novembre , 2025
HomeCronacaMeloni insofferente ai giudici, ai giornalisti al sindacato... ora ironizza su chi...
Cronaca

Meloni insofferente ai giudici, ai giornalisti al sindacato… ora ironizza su chi sciopera.

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

C’è un dato che accomuna le destre in giro per il mondo: la insofferenza per tutto ciò che sono le articolazioni di una società democratica. La magistratura, i giornalisti, chi protesta e i sindacati. Non tutti, ovviamente, quelli che non si allineano e fanno i bravi, osannando ciò che fanno di magnifico. Non è da meno la nostra presidente del consiglio Giorgia Meloni che iscrive alla magistratura rossa tutti i giudici che hanno l’ardire di fare il proprio lavoro, compresa la magistratura contabile, contro cui non manca di lanciare strali e mettere in atto misure contenitive. Idem per i giornalisti che  osano fare inchieste e/o porre domande scomode. Per queste ultime ha risolto evitando di fare conferenze stampa e di farsi intervistare solo da giornalisti amici. E quando serve perseguire in tutte le sedi quelli scomodi: quelli di Report, per fare un esempio. E poi tutti coloro che decidono di scendere nelle piazze per manifestare contro le sue politiche interne ed internazionali, non si salvano dai feroci strali suoi e della sua armata propagandistica. Ultima contro la Cgil, rea di essere rimasto l’unico sindacato confederale a tenere la schiena dritta e difendere sino in fondo i diritti del mondo del lavoro. Sino a proclamare ancora una volta lo sciopero generale contro una manovra di bilancio che fa acqua da tutte le parti e sta collezionando una serie di bocciature non solo sindacali. Cosa ha fatto Giorgia Meloni a caldo? Dalla sua bella nuova Villa con piscina ha ironizzato sulla giornata scelta, a sottendere che la si è scelta per un week end lungo. Evidentemente, lei che non ha mai lavorato nella sua vita, non sa che c’è chi lavora anche di sabato e persino di domenica. E soprattutto che chi sciopera non lo fa gratis ma ci rimette i soldi della paga di quella giornata. E pertanto dalla sua poltrona dorata dovrebbe avere ben altro rispetto per chi legittimamente e nel pieno dei diritti democratici garantiti dalla costituzione viene costretto a sacrificare la propria giornata di lavoro per reclamare cose che lei gli nega. Comunque Landini gli ha detto: non vuole che si scioperi? Vuole che cambiamo giorno? Ebbene, cambi lei la legge di bilancio!

Articolo precedente
Sarà sciopero generale il 12 dicembre per modificare la legge di bilancio
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti