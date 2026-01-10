Meloni incolpa i giudici ma è smentita da Nordio che si vanta di aver dimezzato lui gli arresti!

L’abbiamo già scritto in passato ma i fatti tornano sempre di più a dimostrarlo, ovvero che se questa maggioranza avesse fatto un casting per selezionare i propri ministri non sarebbe riuscita a mettere insieme un circo migliore di quello che è oggi al governo del Paese. E così ieri, nella conferenza di inizio anno che doveva essere di fine anno (dunque sul bilancio di quanto fatto) una Meloni -che dimentica di essere al quarto anno di governo è ancora lì a promettere cose da fare in futuro per risolvere i problemi degli italiani- non ha mancato di attaccare i giudici indicati come disfattisti rispetto all’azione del governo in materia di sicurezza. Affermando che “Se vogliamo garantire la sicurezza occorre lavorare tutti nella stessa direzione, governo, polizia, magistratura.” E aggiungendo che “Spesso le decisioni dei magistrati vanificano il lavoro delle forse dell’ordine e del Parlamento“. In soldoni, il Parlamento fa le leggi, i poliziotti indagano e arrestano, i magistrati liberano i delinquenti. Peccato che sia una balla! Perchè nel mentre crescono sia denunce che reati è il governo che, con le leggi proposte e fatte approvare dalla sua maggioranza, ha dimezzato gli arresti. Infatti è stata voluta proprio da Giorgia Meloni e dal Ministro della Giustiza Nordio la riforma che ha introdotto l’interrogatorio preventivo prima dell’arresto. La smentita a Meloni è arrivata da Nordio, quai in contemporanea. Proprio ieri, il Ministero della Giustizia ha infatti reso noto i dati sulla custodia cautelare nei primi 10 mesi del 2025: sono state 51.703 a fronte delle 94.168 del 2024, circa il 46% in meno. Emblematico il caso di Venezia in cui, ad ottobre scorso, ben 23 indagati per furto (20 donne e 3 uomini dediti al borseggio) che vengono informati -in base alle nuove norme citate prima- che su di loro pendeva una richiesta di arresto. Risultato? Quando giorni dopo i carabinieri vanno a cercarli, spariti, chi li ha visti più? Colpa dei giudici? Per non parlare delle altre leggi di Meloni & C. in favore di chi (politici e alti funzionari pubblici) arrecano danni ai diritti dei cittadini e alle casse dello Stato (di noi tutti) come l’abolizione del reato di abuso d’ufficio e la norma che stabilisce che i politici che arrecano danni mentre amministrano dovranno risarcire solo il 30% . Il restante 70% lo pagheranno i cittadini. Ma di quale sicurezza e legalità si parla? E’ il Ministero dell’Interno a documentare che negli ultimi anni i reati denunciati sono aumentati arrivando nel 2024 (ultimi dati disponibili) a 2,38 milioni, il 5,5% in più rispetto al 2022. E’ evidente che l’attacco alla magistratura, con le norme oggetto di referendum e con quelle riferite alla Corte dei Conti, vanno in una direzione di evidente curvatura autoritaria, di un governo intollerante ai controlli autonomi e liberi da condizionamenti previsti dalla Costituzione. Un progetto che punta a completarsi con il disegno di legge del premierato e, quindi, con il completo svuotamento della funzione del Parlamento oramai ridotto a passacarte. Costretto a votare a scatola chiusa leggi senza poterle discutere e modificare. Per questo al referendum, il voto per il NO, assume una importanza fondamentale per bocciare, non solo norme inutili al miglioramento della funzionalità della giustizia (come ha ammesso lo stesso Nordio) e che puntano a creare il quadro per l’asservimento dei PM al potere, ma soprattutto per impedire lo scivolamento verso una deriva autoritaria e la negazione dei valori di fondo della Costituzione. La magistratura non deve “lavorare nella stessa direzione del governo” come vorrebbe la Meloni. Essa deve essere autonoma e separata dal governo. Deve lavorare per proprio conto, applicando le leggi, anche nei confronti di chi governa se questi le violino. Senza alcuna soggezione. E’ questa la garanzia per i cittadini. E’ questo quanto scritto nella Costituzione.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.