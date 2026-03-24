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Meloni accompagna alla porta la Santanchè: si dimetta anche lei!

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Giorgia Meloni, in una nota diffusa da Palazzo Chigi dopo le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, ha espresso “apprezzamento per la scelta di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione” e  “auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè“. A carico della ministra c’è un processo a Milano per presunto falso in bilancio sulla sua società Visibilia e un’indagine per un’ipotesi di bancarotta. Da tempo molti nella maggioranza caldeggiano un suo passo indietro. Ma Santanché ha sempre resistito. Si attende la sua risposta.

 

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Vito Bubbico
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